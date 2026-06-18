Publicado em 18/06/2026 às 17:49

Alterado em 18/06/2026 às 17:49

'A democracia não corre,

chega segura ao objetivo'

Goethe

"O que andou errado foi a convicção na acumulação de fatos difíceis como fundamentos da história", escreveu E. H. Carr.

Esforços notáveis têm sido feitos por pensadores e empreendedores no País para estimular a confiança no futuro.

Fundamentalmente ligada à efetividade de congruência no tempo, entre a palavra dada e o comportamento que a segue.

Contra o pano de fundo das mudanças, o desafio é tentar conectar projetos futuros com as experiências passadas.

A melhor forma de governo não seria a mais inalterável através das circunstâncias presentes em um determinado momento.

Ver as coisas fora de proporção põe em um lugar inadequado as habilidades necessárias ao manejo da realidade...

Hoje, em diferentes contextos, reiteradamente observamos a substituição da reflexão pela sensação, apoiada pela tecnologia.

Desenvolvimento integral das capacidades produtivas de homens e mulheres apenas é possível na sociedade livre.

A organização democrática da interdependência supõe que o compromisso se torne a regra, institui as mais sólidas vinculações.

No sentido mais importante do empenhamento pela busca de soluções aceitáveis por todos ou pelo maior número.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

