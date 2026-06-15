A mesa do Kleber

Publicado em 15/06/2026 Ã s 17:06

Winston Churchill tinha sua mesa cativa no Savoy e no The Ritz. Ulysses Guimarães tinha no icônico Piantella em Brasília. Delfim Neto frequentava o Massimo em São Paulo. Suas mesas eram exclusivas e tinham seus nomes sobre elas. Ninguém usava.



Circulando pelo Copa, lembrei de personagens que eram habitués do Cipriani. Esse elegante hábito já não está mais na moda.



Fui encontrar, com surpresa, uma mesa em um concorrido restaurante de um “shopping” em Brasília com placa indicando o seu personagem habitual.



Achei interessante o gesto do lugar para com seu cliente exclusivo. Sei quem é. Circula com charme e elegância pelo restaurante com sua inseparável taça de bom vinho. Tem uma boa e agradável conversa. Viajou o mundo para adquirir cultura. Essa ele tem em sobra.



A placa com seu nome é elegante como ele. Na sua mesa ele recebe grandes personagens do mundo empresarial do país. É CEO de uma concorrida marca de automóveis. Está construindo com seus amigos um seleto grupo de discussão de projetos para o Brasil.



Evita de ostentar o sobrenome. Prefere que o chamem pelo primeiro nome. Acha mais confortável.



O Brasil de hoje já não carrega os bons hábitos de outrora. Ver pessoas com trajes clássicos em um restaurante de classe, habitual não é. Preferem estar descolados.



Kleber, personagem desse artigo, está sempre trajado como se estivesse na Corte inglesa.



Churchill era um elegante com seus ternos cortados na Henry Poole & Cia. Ulysses era tradicional no que vestia. Delfim era cliente de Fusaro em décadas. Roberto Campos (o avô) era impecável no estilo. Frequentava ateliês em Paris e Londres.



Kleber, dono da mesa que ostenta seu nome, prefere não comentar sobre quem é seu alfaiate. Faz isso para manter sigilo sobre toda exclusividade de seu vestuário.



Nos dias de hoje ninguém verá em um restaurante uma placa com o nome sobre uma mesa. O estilo clássico está deixando de existir entre os hábitos atuais.



O cenário daquela época era muito diferente. O Brasil girava em uma mesa com bom e seleto almoço ou jantar. Poucos recebem para boas refeições com conversas agradáveis em prol do saber.



Paris, Milão, Londres e Nova Iorque são inspirações de charme, elegância e bons modos. São lugares com belos restaurantes e suntuosas instalações. Os hotéis brasileiros de SP e RJ ainda possuem essas características.



Enquanto isso, Kleber está recebendo seus convidados para uma boa taça de vinho em sua mesa exclusiva. Mantém o hábito que lhe faz, desde muitos anos, personagem da vida nacional com toda classe que lhe é peculiar.



Santé à la bonne table de Kleber!



*Articulista e consultor.