Publicado em 20/05/2026 às 12:34

Alterado em 20/05/2026 às 12:34

'O mundo é independente da minha vontade'

Wittgenstein





Uma razão concreta, afirma Hegel, vale como princípio exclusivo para ação do governante no exercício do poder.



Aquele que se preocupa exclusivamente com resultado das próprias ações faz o que considera necessário aos seus objetivos.



No decorrer da história, os homens e mulheres jamais conseguem realizar plenamente as suas intenções originais.



Experiências políticas efetivas ocorrem na teia de inter-relações e dependências mútuas que constituem campo da atuação.



Nos tempos que correm, a correlação entre ação e discurso é sistematicamente ignorada pelo pensamento político.



Daí uma certa carência de pensamento articulado em ligação com experiência de discussão ou reconsideração dos conteúdos.



Uma experiência que depende essencialmente da presença dos outros, e do nosso confronto com as suas opiniões.



Uma vez deflagrada, a guerra moderna é travada com as inúmeras armas que as partes beligerantes tenham ao seu dispor...



"O que significa realmente a política e que lugar deveria ter na história", disse notável pensadora Hannah Arendt.



Apenas na medida em que tantas pessoas falem sobre ela as coisas poderão ser reconhecidas na multiplicidade de aspectos.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos