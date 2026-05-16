Como a Geopolítica de Trump pode validar uma invasão de Xi Jinping a Taiwan

Publicado em 16/05/2026 às 17:47

Alterado em 16/05/2026 às 17:47

O recente encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim, em maio de 2026, foi descrito diplomaticamente como o início de uma "nova era de respeito mútuo". No entanto, para quem acompanha os bastidores da economia global e as engrenagens da indústria, o que não foi dito na cúpula ecoa muito mais alto do que os apertos de mão oficiais. O mundo corporativo, especialmente no Brasil, precisa olhar além das manchetes e entender como as peças do xadrez geopolítico atual estão se movendo em direção a um cenário que pode redefinir as cadeias de suprimentos globais.

A escalada das tensões no Oriente Médio, marcada pelas incursões de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, expôs os limites da governança global e a abordagem transacional da administração Trump. Ao focar recursos e capital político no conflito iraniano, e ao manter uma postura de aceitação tácita das incursões russas na Crimeia e no Donbass, Washington envia uma mensagem perigosa. Para Pequim, essa hesitação americana em defender a integridade territorial na Europa Oriental e o desgaste no Oriente Médio podem ser lidos como uma validação indireta — um sinal verde para resolver, de uma vez por todas, a "questão de Taiwan".

Se a política de "America First" significa evitar um conflito de escala global a todo custo, a China pode calcular que o momento para uma invasão ou bloqueio a Taiwan nunca foi tão propício. E é aqui que a geopolítica colide frontalmente com a economia real, afetando desde a montadora no ABC Paulista até o preço do smartphone no varejo.

A ilha de Taiwan não é apenas um território disputado; ela é o coração pulsante da tecnologia moderna. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é responsável pela produção da esmagadora maioria dos semicondutores avançados do mundo. Um simples "soluço" nas operações da TSMC, seja por um bloqueio naval, ciberataques ou danos físicos à infraestrutura, não seria apenas uma crise regional, mas um colapso sistêmico.

As projeções econômicas para o primeiro ano pós-invasão são alarmantes. Estimativas realizadas pela Bloomberg indicam que a produção econômica global poderia se contrair em até 10%, um impacto que custaria trilhões de dólares à economia mundial, superando os choques da pandemia de Covid-19 e da crise financeira de 2008 [1]. Sem os chips de Taiwan, a produção global de veículos, computadores, equipamentos médicos e infraestrutura de telecomunicações entraria em paralisia quase imediata.

No Brasil, os efeitos seriam sentidos em ondas rápidas e devastadoras. A indústria nacional, já pressionada por custos logísticos e tributários, enfrentaria uma quebra sem precedentes nas cadeias de suprimentos. A falta de componentes eletrônicos paralisaria linhas de montagem, gerando desemprego e uma inflação de custos que corroeria o poder de compra. Além disso, a reconfiguração do comércio global forçaria o Brasil a navegar em águas turbulentas, tentando equilibrar suas relações comerciais entre um Ocidente focado em sanções e uma China que é nosso maior parceiro comercial.







Como tenho alertado em análises anteriores sobre a necessidade de adaptação estratégica das empresas brasileiras, simular cenários e revisar processos deixa de ser uma opção e vira uma questão de sobrevivência. A dependência global de um único ponto de falha (a TSMC) é o maior risco não precificado pelos mercados hoje.

A diplomacia de Trump, focada em vitórias de curto prazo e na aversão a conflitos prolongados com potências nucleares, pode inadvertidamente acender o pavio da maior crise econômica do século XXI. Para os líderes empresariais, a mensagem é clara: a globalização como a conhecíamos está em xeque. A resiliência das cadeias de suprimentos e a busca por alternativas tecnológicas locais (como os incentivos da Lei de Informática, com todos os seus ajustes necessários, e da Lei do Bem, que tenta estimular a inovação tecnológica brasileira desde 2005) nunca foram tão urgentes. O custo da inércia, neste novo tabuleiro, será impagável.

Referências

[1] Bloomberg. The $10 Trillion Fight: Modeling a US-China War Over Taiwan https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-10/the-10-trillion-fight-modeling-a-us-china-war-over-taiwan

