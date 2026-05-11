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Como Trump já fraudou as eleições nos EUA
Por LUIZ CARLOS AZENHA
Publicado em 11/05/2026 às 07:44
Alterado em 11/05/2026 às 07:44
É, na prática, um “furto” de votos. O nome oficial é gerrymandering, o ato de redesenhar distritos com o objetivo de garantir vitória eleitoral.
Nos EUA, que tem voto distrital, cada um dos 435 distritos escolhe seu representante no que equivale à Câmara, que é renovada de dois em dois anos.
No dia 3 de novembro, além da Câmara, estarão em jogo 100 assentos no Senado e os governos estaduais.
Donald Trump corre grande risco de perder a maioria que permite a ele governar sem prestar contas ao Congresso.
Mas, os republicanos estão muito ocupados redesenhando distritos, de maneira a garantir sua maioria.
Um exemplo recente vem do Tennessee. Em Memphis, tradicionalmente, o Nono Distrito elegia um democrata, por ser de maioria negra.
Republicanos locais, que comandam o governo, redesenharam as fronteiras para diluir o voto negro. Na prática, isso representa vitória quase certa nos três distritos da cidade, dando ao partido uma cadeira a mais na Câmara.
A Suprema Corte do Estado, controlada por conservadores, autorizou a mudança por 6 a 3, levando democratas locais a organizarem manifestações públicas.
Reprise
Na Louisiana, o governador republicano Jeff Landry suspendeu uma eleição primária com o objetivo de dar tempo a seus aliados de eliminar um distrito onde a maioria dos eleitores é negra.
No dia 29 de abril, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6 a 3, decidiu que o fator racial não deve ser utilizado para garantir o direito de minorias. Na prática, abriu caminho para o redesenho dos distritos pelos partidos que estão no poder local.
Donald Trump indicou três dos juízes que votaram a favor da medida na Corte.
A derrota dos democratas foi turbinada pela decisão da Suprema Corte da Virgínia de cancelar uma eleição realizada em 12 de abril pela qual eleitores aprovaram um redesenho que favorecia o partido.
Batalhas legais devem ser travadas em vários estados antes das eleições.
Na contagem atual, o redesenho dará 14 novos distritos aos republicanos e seis aos democratas, ou seja, um ganho em potencial de oito cadeiras na Câmara.
Atualmente, a maioria republicana é de 217 a 212.
Manobra com apoio da Justiça
Os republicanos da Carolina do Sul estão se movendo para redesenhar o distrito que elegeu o democrata James Clyburn.
Em 2 de janeiro de 2021, depois de perder a eleição, Donald Trump foi gravado pedindo votos ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger: “Me arranja 11.780 votos”.
Era a diferença de que Trump precisava para ter chances de se reeleger.
Entre março e dezembro de 2024, Trump colocou a nora Lara para ser co-líder do Partido Republicano. Ela trabalhou para alinhar o partido aos objetivos do MAGA.
Hoje, o ocupante da Casa Branca tem completo domínio sobre o partido, especialmente sobre o financiamento das campanhas.
Com baixa popularidade, recorreu à tática de redesenhar distritos. Com isso, os democratas precisarão de uma vitória eleitoral muito mais robusta para reconquistar o controle da Câmara.
Este artigo foi publicado originalmente na Revista Fórum.