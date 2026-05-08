Após Ciro Nogueira virar alvo da PF, Flávio Bolsonaro tenta se descolar de escândalo

Pré-candidato ao Planalto classifica denúncias como 'graves' e confia em André Mendonça para relatar caso

Publicado em 08/05/2026 às 07:23

Alterado em 08/05/2026 às 09:58

Por Glauco Faria - O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se manifestou a respeito da operação da Polícia Federal que teve entre os alvos o presidente do PP e ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro (PL), senador Ciro Nogueira (PI).

A nota não menciona diretamente o aliado, mas o texto diz que os fatos devem ser apurados com “rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal”.

Flávio afirmou ainda confiar na relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, indicado por seu pai à corte, esperando “uma ampla apuração”.

Ciro Nogueira já foi citado por Flávio, em entrevista, como um possível vice em sua chapa. “E com relação a vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo e acho que tem todas as credenciais para ser, é o Ciro. Mas essa é uma decisão que se toma muito mais na frente, depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando”, afirmou. “Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande e forte. Tem ali a lealdade que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro”. concluiu.

O que diz a PF sobre Ciro Nogueira

A Polícia Federal (PF) afirma ter indícios de que o senador Ciro Nogueira recebia pagamentos mensais que variaram entre R$ 300 mil e R$ 500 mil do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso preventivamente em Brasília desde o início de março de 2026.ebc

O dirigente do PP também teria outras benesses, como o custeio de viagens internacionais, hospedagens e despesas em restaurantes, além de desfrutar de voos privados e de imóveis de alto padrão pertencentes ao banqueiro.

Em troca dessas vantagens, o senador apresentava projetos de lei de interesse de Vorcaro, segundo a PF, como a Emenda nº 11, que Nogueira apresentou à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 65, em agosto de 2024.

O texto ficou conhecido como Emenda Master, ampliando a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. (com informações da Agência Brasil)