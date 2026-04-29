ARTIGOS
A condição de compromisso
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
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Publicado em 29/04/2026 às 12:38
Alterado em 29/04/2026 às 12:38
O problema do nosso tempo
Paul Valéry
O debate e a confrontação das opiniões num espaço aberto e democrático contribui para aclarar a decisão coletiva.
Cada qual tem a oportunidade de reter informações que recebe, de modo a pôr em prática decisões que toma com autonomia.
"O global e o local se entrelaçam, alimentando debates e iniciativas" (ex-presidente Fernando Henrique Cardoso).
Ninguém se realiza plenamente se não tiver alguma possibilidade de participar da vida pública, num ambiente de liberdade.
A comunidade política, com uma base comum de valores compartilhados, configura a condição de compromisso.
O indivíduo se encontra no centro de numerosos círculos: uns herdados de história particular, e outros construídos por ele.
Com a modernidade, cidadania se tornou uma tarefa que indivíduos têm de desempenhar com a própria biografia.
Quais são os pontos que você pode alcançar com recursos que já possui, e quais merecem os esforços para serem alcançados.
Com confiança em si e nos outros, na sabedoria coletiva, na legitimidade das instituições, em meio às mudanças!
A sociedade organizada em rede é necessária como um árbitro, e não como um jogador que gosta de surpreender você.
*Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos