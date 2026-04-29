Publicado em 29/04/2026 às 12:38

Alterado em 29/04/2026 às 12:38

O problema do nosso tempo

Paul Valéry

O debate e a confrontação das opiniões num espaço aberto e democrático contribui para aclarar a decisão coletiva.

Cada qual tem a oportunidade de reter informações que recebe, de modo a pôr em prática decisões que toma com autonomia.

"O global e o local se entrelaçam, alimentando debates e iniciativas" (ex-presidente Fernando Henrique Cardoso).

Ninguém se realiza plenamente se não tiver alguma possibilidade de participar da vida pública, num ambiente de liberdade.

A comunidade política, com uma base comum de valores compartilhados, configura a condição de compromisso.

O indivíduo se encontra no centro de numerosos círculos: uns herdados de história particular, e outros construídos por ele.

Com a modernidade, cidadania se tornou uma tarefa que indivíduos têm de desempenhar com a própria biografia.

Quais são os pontos que você pode alcançar com recursos que já possui, e quais merecem os esforços para serem alcançados.

Com confiança em si e nos outros, na sabedoria coletiva, na legitimidade das instituições, em meio às mudanças!

A sociedade organizada em rede é necessária como um árbitro, e não como um jogador que gosta de surpreender você.



*Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos