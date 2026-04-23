Publicado em 23/04/2026 às 15:32

Alterado em 23/04/2026 às 15:32

No próprio cerne da atribuição

Paul Ricoeur





Fatos humanos importantes transcendem âmbito do pessoal ou familiar, para abranger maior número de pessoas.



Por entre alternâncias e fluxos, entre afirmações positivas ou opositivas, a cada momento surgem acontecimentos decisivos.



Na vida histórica dos povos, política é uma técnica que busca harmonizar os interesses sociais com os individuais.



Onde quer que se torne essencial questionar a finalidade de certas ações, entendo que a racionalidade deve se fazer presente.



As soluções políticas passam ao largo de uma simples consideração da soma ou composição de partes envolvidas.



Na história, inapelavelmente, percebemos que os responsáveis políticos de fato capacitados a projetar o futuro são raros...



"Havel acreditava que se todos fossem obrigados a comparar propaganda e realidade falsidades seriam expostas" (A. Applelbaum).



Uma antecipação do futuro mediante uma visão errônea dos fatos tão somente ocasiona o agravamento da crise...



É preciso ultrapassar limites impostos por apressamento do calendário eleitoral à apreciação de questões vitais ao País.



Uma busca constante (de diferentes atores políticos em diversos setores) por equilíbrio institucional é imperativa.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos