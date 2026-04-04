Publicado em 04/04/2026 às 16:33

Alterado em 04/04/2026 às 16:33

'Do jeito que o mundo anda'

Shakespeare





Sócrates mostrou como é possível tomar problema pela raiz; obter, sem saber prévio ou preconceito, compreensão razoável.



Sustentava convicções de cujo caráter provisório tinha consciência, até que erro de raciocínio fosse então provado.



Atento ao momento, dizia que não se tratava de vencer; mas, através do diálogo, obter uma clara ideia do que não sabia.



Para desgosto de muitos contemporâneos seus, Sócrates acreditava que o melhor caminho fosse diálogo irrestrito.



Apesar da complexidade, permite que nos orientemos diante das circunstâncias, em direção ao cerne da existência humana.



Deus não é conhecido na sua vontade ou em si mesmo, nos gestos reiterados praticados desde tempos imemoriais.



Num movimento iniciado antes dele, o cristianismo subverte completamente o sistema religioso onde o imutável é regra.



O Espírito apanha-nos onde estamos; concede que viver ocorre em velocidades diversas - cada qual no seu passo.



Dele recebemos direções precisas sobre como levar pensamentos e sentimentos, num exercício continuado de boa vontade.



A ressurreição antecipa um estado de coisas, inacreditável para tantos, em que Deus escondido será tudo em todos.