Publicado em 18/03/2026 às 17:44

Alterado em 18/03/2026 às 17:44

'Quando vim, se é que vim

de algum para outro lugar'

Carlos Drummond de Andrade





"Para pensar politicamente, é preciso aceitar o tipo de sociedade em que vivemos, ou rejeitá-lo" (Raymond Aron).



Mudanças significativas somente acontecem mediante ações concretas e consequentes, em ambiente de liberdade responsável.



Como é possível compor metas e necessidades individuais com exigências das redes de funções numa sociedade?



Incontáveis homens e mulheres acreditam que existem respostas prontas; mas, para perguntas que não souberam formular.



Reduzir a política a uma simples técnica de organização das relações entre indivíduos é realmente indefensável.



A experiência política diz que indivíduos não existiriam fora do contexto social e histórico no qual suas vidas se organizam.



Do pluralismo que caracteriza a sociedade, ao relativismo que a ameaça, vai o passo que se dá com rapidez hoje.



Em meio ao preocupante cenário internacional, como considerar resultados sem considerar os processos, que são diferentes?



Não há apenas o conjunto das partes; porque sofrem influências umas das outras, todo é diferente da soma delas.



O mundo não faz sua unidade por capilaridade, por meio de um tecido contínuo que conecte entre si os cidadãos consumidores.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos