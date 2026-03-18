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Quarta, 18 de de 2026

ARTIGOS

O mundo não faz sua unidade

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR

Publicado em 18/03/2026 às 17:44

Alterado em 18/03/2026 às 17:44

'Quando vim, se é que vim
de algum para outro lugar'
                                                 Carlos Drummond de Andrade



"Para pensar politicamente, é preciso aceitar o tipo de sociedade em que vivemos, ou rejeitá-lo" (Raymond Aron).

Mudanças significativas somente acontecem mediante ações concretas e consequentes, em ambiente de liberdade responsável.

Como é possível compor metas e necessidades individuais com exigências das redes de funções numa sociedade?

Incontáveis homens e mulheres acreditam que existem respostas prontas; mas, para perguntas que não souberam formular.

Reduzir a política a uma simples técnica de organização das relações entre indivíduos é realmente indefensável.

A experiência política diz que indivíduos não existiriam fora do contexto social e histórico no qual suas vidas se organizam.

Do pluralismo que caracteriza a sociedade, ao relativismo que a ameaça, vai o passo que se dá com rapidez hoje.

Em meio ao preocupante cenário internacional, como considerar resultados sem considerar os processos, que são diferentes?

Não há apenas o conjunto das partes; porque sofrem influências umas das outras, todo é diferente da soma delas.

O mundo não faz sua unidade por capilaridade, por meio de um tecido contínuo que conecte entre si os cidadãos consumidores.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

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