ARTIGOS
O mundo não faz sua unidade
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 18/03/2026 às 17:44
Alterado em 18/03/2026 às 17:44
'Quando vim, se é que vim
de algum para outro lugar'
Carlos Drummond de Andrade
"Para pensar politicamente, é preciso aceitar o tipo de sociedade em que vivemos, ou rejeitá-lo" (Raymond Aron).
Mudanças significativas somente acontecem mediante ações concretas e consequentes, em ambiente de liberdade responsável.
Como é possível compor metas e necessidades individuais com exigências das redes de funções numa sociedade?
Incontáveis homens e mulheres acreditam que existem respostas prontas; mas, para perguntas que não souberam formular.
Reduzir a política a uma simples técnica de organização das relações entre indivíduos é realmente indefensável.
A experiência política diz que indivíduos não existiriam fora do contexto social e histórico no qual suas vidas se organizam.
Do pluralismo que caracteriza a sociedade, ao relativismo que a ameaça, vai o passo que se dá com rapidez hoje.
Em meio ao preocupante cenário internacional, como considerar resultados sem considerar os processos, que são diferentes?
Não há apenas o conjunto das partes; porque sofrem influências umas das outras, todo é diferente da soma delas.
O mundo não faz sua unidade por capilaridade, por meio de um tecido contínuo que conecte entre si os cidadãos consumidores.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos