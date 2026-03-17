O fio e a trama (2): a política e o horror

Publicado em 17/03/2026 às 13:24

Alterado em 17/03/2026 às 13:24

Os acontecimentos no Oriente Médio ultrapassam a insanidade . Apenas o chefe do Estado Maior das Forças Armadas Americanas advertiu o Presidente Trump sobre os riscos de bombardear o Irã. Mas, Trump, como disse Marco Antônio sobre Brutus, é um homem honrado. E Trump acedeu ao pedido de Bibi, que durante quarenta anos havia tentado a mesma manobra com os antecessores de Donald Trump. E Trump cometeu o mais elementar dos erros da cartilha militar : começou uma guerra sem saber como poderia terminá-la. Hoje quem decide como e quando poderá acabar são os iranianos e a tradição dos quinhentos anos dos Persas.

Trump a cada dia anuncia a vitória ao meio dia e declara ao raiar da madrugada que enviará os marines para acabar com a resistência iraniana e sua guerra a bases militares americanas nos países do Golfo. Convida os países amigos a se associarem na defesa do Estreito de Ormuz. Inclusive a China e a Rússia , ambas, sem o menor incentivo para se associar nesta roleta …russa.

Mas, quem conhece Trump ou quem pelo menos superou o fantasioso conto da carochinha que Trump, como todos os iluminados ditadores históricos, e um gênio da geopolítica, sabe que mais dia menos dia há de encontrar outras fantasias mirabolantes para salvar sua performance e a de seus aliados nas eleições de novembro quando o Congresso americano será renovado.

E aqui não é de surpreender se Trump virar suas baterias para países que representam importância estratégica para seu plano de redesenho geopolítico do mundo. E o Brasil que também se encontra em fase delicada com a perspectiva de um retorno eleitoral da extrema direita quase certamente será provocado a tomar posições cozinhadas no caldeirão de ameaças e chantagens políticas .

Já há sinais evidentes em curso. Será portanto de extrema importância que a sociedade brasileira se prepare para que não se aprofundem as divergências e tensões que vivemos muito recentemente com a tentativa de sufocar a Democracia no Brasil.

Nesta coluna, pretendo conversar com meus leitores sobre esses problemas que poderão mudar para pior o destino de nosso país.

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