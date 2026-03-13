Publicado em 13/03/2026 às 09:45

Alterado em 13/03/2026 às 09:45

Eu anseio

pelo tempo

Heinrich Böll





Estado consciente é orientado para determinado momento e lugar; daí que imagens da mente se formam de modo apropriado.



No estado consciente, experiência integrada consiste em situar os conteúdos mentais nas dimensões da existência.



A mente consciente não precisa ser irremediavelmente abrangente; com efeito, ela é apenas uma trilha para dado momento.



Não se pode admitir que a mente humana esteja sujeita a ilusões permanentes, sobretudo em tempos de fakenews.



Entendo que espírito de livre exame, exigência de moderação acentuada devem permear sociedade organizada em rede.



"Valores que vemos em sociedade não podem ser explicados inteiramente por máximas universais" (R. Boudon).



Os interesses e as paixões das diferentes pessoas interferem no seu bom senso, inúmeras vezes ao arrepio do bem comum.



Momento de grandes e rápidas transformações que vivenciamos - em especial nas relações pessoais e de trabalho.



O poder não é um fenômeno natural, pertence à esfera política dos negócios humanos, agora perante estratégicos desafios.



Se poder tem algo a ver com o que queremos e podemos, conforme nossas capacidades no País, por que o atraso?





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos.