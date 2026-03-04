Publicado em 04/03/2026 às 14:34

Alterado em 04/03/2026 às 14:34

'Ela desafia sempre

o homem inteiro'

Edith Stein

Tempos que correm, assistimos tanto à fragmentação de imagens e assuntos, como à simplificação de percepções.

Realidade controversa, em que todos os personagens da narrativa são postos na trama simultaneamente à história narrada.

"Recentemente passou a crescer a percepção de que o Judiciário se sobressai aos outros Poderes" (Diogo Schelp).

Todas as coisas passadas acabam, inapelavelmente, cobertas por sentimento de desconfiança perante conjunto da sociedade.

Quanto mais a instituição humana aumenta em poder, mais ela perde em especificidade e ganha em generalidade.

Sociedade que vive a toda pressa, essencial é produzir transformações almejadas conforme disposição racional de meios.

Informação genuína reduz o impacto das ambições doutrinárias e propaga a recusa a visões totalizantes do mundo.

Ser humano é ser com outros, ele apenas existe na trama da história, com que se vê confrontado na linguagem e na comunicação.

São inúmeras as situações nas quais percebemos que os sentimentos são bem mais importantes do que as palavras.

Em toda comunicação, torna-se indispensável ouvir tanto melodia como letra da canção, o sentimento por trás das palavras.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos