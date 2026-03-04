ARTIGOS
Em toda comunicação
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 04/03/2026 às 14:34
Alterado em 04/03/2026 às 14:34
'Ela desafia sempre
o homem inteiro'
Edith Stein
Tempos que correm, assistimos tanto à fragmentação de imagens e assuntos, como à simplificação de percepções.
Realidade controversa, em que todos os personagens da narrativa são postos na trama simultaneamente à história narrada.
"Recentemente passou a crescer a percepção de que o Judiciário se sobressai aos outros Poderes" (Diogo Schelp).
Todas as coisas passadas acabam, inapelavelmente, cobertas por sentimento de desconfiança perante conjunto da sociedade.
Quanto mais a instituição humana aumenta em poder, mais ela perde em especificidade e ganha em generalidade.
Sociedade que vive a toda pressa, essencial é produzir transformações almejadas conforme disposição racional de meios.
Informação genuína reduz o impacto das ambições doutrinárias e propaga a recusa a visões totalizantes do mundo.
Ser humano é ser com outros, ele apenas existe na trama da história, com que se vê confrontado na linguagem e na comunicação.
São inúmeras as situações nas quais percebemos que os sentimentos são bem mais importantes do que as palavras.
Em toda comunicação, torna-se indispensável ouvir tanto melodia como letra da canção, o sentimento por trás das palavras.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos