Publicado em 25/02/2026 às 10:48

Alterado em 25/02/2026 às 10:48

'A vida é demasiado curta'

Bertrand Russell





Na moderna sociedade democrática, negócios públicos não são dirigidos por punhado de indivíduos conhecidos.



Não se pode compreender ou apreciar o trabalho de um agente público sem antes aprender o que determinou sua abordagem.



Um agente público mais consciente da importância da própria atuação também será mais capaz de transcendê-la.



Alçar o bem-estar dos cidadãos à condição de norteador das políticas públicas deve comandar a integralidade do processo.



Um importante mecanismo é a total liberdade de acesso à informação de interesse público por parte dos cidadãos.



Atualmente, somos confrontados com inaceitável e injustificada distorção, proveniente da negação e omissão de informações.



Confronto de opiniões permite que a sociedade possa perceber e digerir o extraordinário volume de informações.



Existe, hoje, no indivíduo uma tensão permanente entre desejo de viver livremente e consciência dos limites da existência.



Exercício da política se torna indispensável para providenciar ajustes necessários ao funcionamento do conjunto.



A possibilidade de enxergar as situações e as causas atuantes como conjuntos, e de localizá-los como um todo, é imprescindível.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos