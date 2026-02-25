ºC   ºC
ARTIGOS

Um importante mecanismo

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 25/02/2026 às 10:48

Alterado em 25/02/2026 às 10:48

'A vida é demasiado curta'
                                                             Bertrand Russell



Na moderna sociedade democrática, negócios públicos não são dirigidos por punhado de indivíduos conhecidos.

Não se pode compreender ou apreciar o trabalho de um agente público sem antes aprender o que determinou sua abordagem.

Um agente público mais consciente da importância da própria atuação também será mais capaz de transcendê-la.

Alçar o bem-estar dos cidadãos à condição de norteador das políticas públicas deve comandar a integralidade do processo.

Um importante mecanismo é a total liberdade de acesso à informação de interesse público por parte dos cidadãos.

Atualmente, somos confrontados com inaceitável e injustificada distorção, proveniente da negação e omissão de informações.

Confronto de opiniões permite que a sociedade possa perceber e digerir o extraordinário volume de informações.

Existe, hoje, no indivíduo uma tensão permanente entre desejo de viver livremente e consciência dos limites da existência.

Exercício da política se torna indispensável para providenciar ajustes necessários ao funcionamento do conjunto.

A possibilidade de enxergar as situações e as causas atuantes como conjuntos, e de localizá-los como um todo, é imprescindível.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

