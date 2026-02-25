ARTIGOS
Um importante mecanismo
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 25/02/2026 às 10:48
Alterado em 25/02/2026 às 10:48
'A vida é demasiado curta'
Bertrand Russell
Na moderna sociedade democrática, negócios públicos não são dirigidos por punhado de indivíduos conhecidos.
Não se pode compreender ou apreciar o trabalho de um agente público sem antes aprender o que determinou sua abordagem.
Um agente público mais consciente da importância da própria atuação também será mais capaz de transcendê-la.
Alçar o bem-estar dos cidadãos à condição de norteador das políticas públicas deve comandar a integralidade do processo.
Um importante mecanismo é a total liberdade de acesso à informação de interesse público por parte dos cidadãos.
Atualmente, somos confrontados com inaceitável e injustificada distorção, proveniente da negação e omissão de informações.
Confronto de opiniões permite que a sociedade possa perceber e digerir o extraordinário volume de informações.
Existe, hoje, no indivíduo uma tensão permanente entre desejo de viver livremente e consciência dos limites da existência.
Exercício da política se torna indispensável para providenciar ajustes necessários ao funcionamento do conjunto.
A possibilidade de enxergar as situações e as causas atuantes como conjuntos, e de localizá-los como um todo, é imprescindível.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos