Publicado em 18/02/2026 às 16:26

Alterado em 18/02/2026 às 16:26

'Um chamado para todos'

Karol Wojtyla





Aquele tempo de crescente intranquilidade no mundo conheceu a importância da realização humana na pessoa de Francisco.



O alegre filho do comerciante de Assis tinha os modos simples e educados, era capaz de fazer troça de si mesmo.



Francisco, que fora entusiasmado pela guerra como os jovens da cidade, experimentou a felicidade de dar-se por inteiro.



Quando lhe faltou a experiência, entusiasmo e força de vontade lhe ensinaram o que fazer, provenientes de Deus.



Para nós todos há ocasiões e lugares que trazem a sensação de estarmos em harmonia com o mundo além de nós mesmos.



Mesmo que os primeiros passos não sejam evidentes, precisamos redobrar a percepção pelo chamado insistente.



"São verdadeiramente pacíficos aqueles que, no meio do muito que padecem, se conservam em paz", já dissera Francisco.



O Papa institui o Ano Jubilar Franciscano em 2026 - por ocasião dos 800 anos da morte do poverello de Assis.



Enquanto pensamos no quão extraordinário, podemos examinar a amplitude da nossa existência, que escapa a limites.



Esse mundo instável em que vivemos hoje não é o lugar de realização última dos nossos desejos e expectativas.

