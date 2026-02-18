ARTIGOS
Realização última
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 18/02/2026 às 16:26
Alterado em 18/02/2026 às 16:26
'Um chamado para todos'
Karol Wojtyla
Aquele tempo de crescente intranquilidade no mundo conheceu a importância da realização humana na pessoa de Francisco.
O alegre filho do comerciante de Assis tinha os modos simples e educados, era capaz de fazer troça de si mesmo.
Francisco, que fora entusiasmado pela guerra como os jovens da cidade, experimentou a felicidade de dar-se por inteiro.
Quando lhe faltou a experiência, entusiasmo e força de vontade lhe ensinaram o que fazer, provenientes de Deus.
Para nós todos há ocasiões e lugares que trazem a sensação de estarmos em harmonia com o mundo além de nós mesmos.
Mesmo que os primeiros passos não sejam evidentes, precisamos redobrar a percepção pelo chamado insistente.
"São verdadeiramente pacíficos aqueles que, no meio do muito que padecem, se conservam em paz", já dissera Francisco.
O Papa institui o Ano Jubilar Franciscano em 2026 - por ocasião dos 800 anos da morte do poverello de Assis.
Enquanto pensamos no quão extraordinário, podemos examinar a amplitude da nossa existência, que escapa a limites.
Esse mundo instável em que vivemos hoje não é o lugar de realização última dos nossos desejos e expectativas.