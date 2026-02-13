Publicado em 13/02/2026 às 12:26

'A prática tem uma lógica'

Pierre Bourdieu

"As instituições e atitudes que moldam o cidadão responsável asseguram que liberdade seja benéfica para todos" (Roger Scruton).

Requer aproximação mais estreita entre as ideias e os procedimentos, mediante experiência ao longo de gerações.

Funcionamento da sociedade adquire uma complexidade jamais imaginada com desenvolvimento de tecnologias modernas.



Enquanto o futuro sempre parece cada vez mais próximo do presente, o passado nos parece cada vez mais remoto.

Nesses tempos que correm, a sociedade brasileira, grande e complexa, constantemente abre espaço para decisões individuais.

Olhar atento na direção adequada não é parêntese na vida das pessoas, e sim parte da vida cotidiana de todos nós.

Através de redes, fluxo de informação e conhecimento se desloca de um lado para o outro de forma praticamente instantânea.

Somos surpreendidos, quase diariamente, com novos desdobramentos sobre a fraude envolvendo o Banco Master.

Quanto mais objetivas e verazes forem informações a respeito, menos as pessoas serão suscetíveis a todo tipo de fabulações.

Em face da insatisfação crescente da população, agentes públicos em várias instâncias se veem obrigados a agir...



