ARTIGOS
Em face da insatisfação crescente
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 13/02/2026 às 12:26
Alterado em 13/02/2026 às 12:26
.
'A prática tem uma lógica'
Pierre Bourdieu
"As instituições e atitudes que moldam o cidadão responsável asseguram que liberdade seja benéfica para todos" (Roger Scruton).
Requer aproximação mais estreita entre as ideias e os procedimentos, mediante experiência ao longo de gerações.
Funcionamento da sociedade adquire uma complexidade jamais imaginada com desenvolvimento de tecnologias modernas.
Enquanto o futuro sempre parece cada vez mais próximo do presente, o passado nos parece cada vez mais remoto.
Nesses tempos que correm, a sociedade brasileira, grande e complexa, constantemente abre espaço para decisões individuais.
Olhar atento na direção adequada não é parêntese na vida das pessoas, e sim parte da vida cotidiana de todos nós.
Através de redes, fluxo de informação e conhecimento se desloca de um lado para o outro de forma praticamente instantânea.
Somos surpreendidos, quase diariamente, com novos desdobramentos sobre a fraude envolvendo o Banco Master.
Quanto mais objetivas e verazes forem informações a respeito, menos as pessoas serão suscetíveis a todo tipo de fabulações.
Em face da insatisfação crescente da população, agentes públicos em várias instâncias se veem obrigados a agir...
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos