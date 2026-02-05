Publicado em 05/02/2026 às 12:40

Alterado em 05/02/2026 às 12:40

'A consciência só

dá frutos tardios'

Joaquim Nabuco





No século XVI, a Renascença trouxe progressivo desenvolvimento em direção a novo estágio de autoconsciência humana.



Mediante pensamento e observação metódicos, de modo consciente e sistemático, do contexto social mais amplo.



A partir de próprias impressões sensoriais, indivíduos desenvolveram concepções de determinadas qualidades das coisas.



Atitude permanente indissociavelmente entranhada em acontecimentos gerou no observador esforço de percepção.



Os ciclos de crescimento e declínio econômicos seguiam seu curso, influenciados por profundo conhecimento das causas.



Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o surgimento da cultura empresarial foi o acontecimento decisivo.



Hoje, frente ao mundo instável da política e ao poder desenfreado do dinheiro, primado da lei é um imperativo de segurança.



Através de novas políticas de comunicação e de produtos, o referencial ético no universo empresarial é essencial.



Consequências deletérias de operações diretamente associadas ao escândalo do Master surgem quase todo dia no noticiário.



"É mais importante fazer coisas que devem ser feitas do que fazer coisas como devem ser feitas" (Peter Drucker).





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos