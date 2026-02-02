Flamengo 0 x 2 Corinthians. A explicação está na cara

...

Publicado em 02/02/2026 às 09:06

Alterado em 02/02/2026 às 09:06

Tudo o que vem ocorrendo de ruim — e não é pouca coisa — começou em 2025.



Com a conivência do português que comanda o futebol, comissão técnica e jogadores se “autopremiaram” com um período de férias bem maior do que o de todos os outros clubes brasileiros.

A consequência, o castigo, veio neste início de temporada: campanha ridícula no Campeonato Carioca, disputado nas três primeiras rodadas por um fraquíssimo time sub-20 e, na sequência, uma equipe sem força para encarar um Corinthians tecnicamente inferior, porém sobrando fisicamente.

Empáfia, falta de profissionalismo e ausência de responsabilidade explicam este domingo triste, que não tem volta.



O Campeonato Carioca, meio que por milagre, talvez ainda permita reverter o papelão inicial.

Sobre o jogo:

Até aqui, o único atacante com um mínimo de destaque foi Cebolinha. Não entendi por que não começou jogando.

O árbitro estava completamente fora da casinha. Teve chance e tempo de expulsar Carrascal ao se reunir com os capitães ao final do primeiro tempo. Até agora, não entendi por que não o fez.

Carrascal, por sua vez, foi de uma idiotice completa. Com duzentas câmeras e VAR, sapecou uma cotovelada que praticamente definiu o jogo.

De emoção, tivemos uma cabeçada de Pulgar no travessão e um gol perdido por Paquetá. Muito pouco para o elenco que temos.

Peço calma e paciência aos amigos que não concordam com o que foi gasto com Paquetá.

Tenho alguns contra-argumentos. O primeiro vem da tese do meu inesquecível companheiro e gênio João Saldanha: “Dinheiro não faz gol, não ganha jogo e não levanta caneco”. Se há dinheiro, gastá-lo com quem valha a pena é absolutamente saudável para o torcedor.

O custo-benefício vem depois. Samuel Lino, sim, foi caro — muito mais pelo que não entrega do que pelo valor investido. Incrível que um jogador que custou tanto sequer tenha entrado em campo em um jogo tão importante.

Alguém consegue me explicar por que Filipe Luís não mexe no intervalo?

E alguém pode me informar, além de tirar fotos com jogadores contratados, o que exatamente faz Boto no Flamengo?

Sugiro ao brilhante e competente presidente rubro-negro que, até tudo voltar ao normal, transfira seu gabinete da Gávea para o Ninho. Já vimos, por experiência recente, o quanto é importante a presença da cabeça rubro-negra — e pensante — do nosso Bap, que, dentre suas muitas virtudes, a sensibilidade e o saber, inclusive sobre os regulamentos dos campeonatos.

Precisamos começar 2026.