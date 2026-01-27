O cartório em risco

Publicado em 27/01/2026 às 09:25

A crise institucional brasileira, exposta após a intervenção no Banco Master, não é jurídica.



É de poder.



E, os donos do poder têm nome: O sistema financeiro e a grande mídia. A insistência de ministros do Supremo Tribunal Federal em travar investigações tornou-se escandalosa. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deixaram de atuar como juízes. Viraram personagens.



E personagens dispensáveis, quando atrapalham o roteiro. O que incomoda os verdadeiros donos do poder — o sistema financeiro e a grande mídia — não são as acusações laterais nem os escândalos familiares. Isso é barulho para a plateia. O problema é o descrédito.



Um Judiciário, que perde autoridade, ameaça o grande cartório que sustenta o jogo. São os mesmos atores que apoiaram 1964, que patrocinaram o “impeachment” de Dilma Rousseff, que celebraram a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, o recolocaram no poder.



Não há ideologia. Há conveniência. No meio do caos, os políticos fazem o que sempre fazem: Aproveitam.



Como urubus, farejam a carniça institucional e arrancam mais alguns milhões em emendas, acordos e favores.



Compram eleitorado, prolongam mandatos e alimentam um ciclo suicida de poder que corrói o país. O teatro do Master não foi ensaiado. A plateia percebeu.



A grande mídia começa a se mover. O sistema financeiro também. Não por ética, mas por autopreservação. Foi assim com Sergio Moro: Herói enquanto útil, pária quando descartável. Anotem: Moraes e Toffoli já passaram do ponto. Virá a desconstrução pública. O sistema financeiro seguirá dando as cartas.



A grande mídia seguirá moldando a narrativa. Os políticos seguirão faturando. E, o público, como sempre, seguirá pagando a conta.



*Economista e Produtor Executivo de Cinema.