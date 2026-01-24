A ultradireita rasgou a fantasia

Trump busca ocupar o vazio recorrendo ao que mais agrada ao norte-americano médio: a exibição de poder e força

Publicado em 24/01/2026 às 10:23

Alterado em 24/01/2026 às 10:36

.

'Quando o fascismo voltar,

ele não dirá ‘eu sou o fascismo!’.

Ele dirá ‘eu sou a liberdade!'

Umberto Eco

Diante da crise mundial em curso, com um xerife norte-americano ameaçando o planeta, figura típica de filme barato, mas investido do poder bélico de ocupar a Presidência dos Estados Unidos, o notável grupo organizador –em especial Carol Proner e Prudente– promove há longos 16 anos o Seminário da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Um dos temas escolhidos para este ano é: “Nuevo desorden global y el fin de los acuerdos internacionales”.

Soava quase como uma premonição do que hoje se desenrola. Tenho sido convidado a falar em Sevilha nos últimos anos e decidi apresentar algumas provocações para reflexão.

No mesmo dia do debate na Espanha, o presidente Trump levou a Davos a ousada e descabida proposta de um Conselho da Paz no qual ele próprio figuraria como presidente permanente. Convidou 60 países e teve a desfaçatez de declarar que o objetivo seria a reconstrução de Gaza e que, em seguida, o conselho permaneceria ativo para solucionar outros conflitos. Trata-se de uma tentativa pueril de enfraquecer a ONU e, mais uma vez, de assumir protagonismo nas questões internacionais orientado por interesses financeiros. O Brasil precisa preservar sua dignidade e não respaldar essa proposta autoritária e perigosa.

No início da minha fala, recordei Umberto Eco: “Quando o fascismo voltar, ele não dirá ‘eu sou o fascismo!’. Ele dirá ‘eu sou a liberdade!’”. Esse é um dos grandes dramas do nosso tempo. O presidente Trump, com a obtusidade e a prepotência que lhe são próprias, discursa em nome da liberdade.

Vai além: sustenta que ele e os Estados Unidos, que diz carregar nas costas, seriam os únicos capazes de salvar o mundo e alcançar a paz global. Algo bizarro e teratológico, mas alarmante, vindo de quem vem. Não se trata de uma bravata de um chefe de gangue provinciano do interior de Minas Gerais, como eu via quando menino. Falamos do presidente dos Estados Unidos da América: um país em visível declínio, mas ainda uma potência perigosa.

Uma das provocações que apresentei na palestra em Sevilha, e que já havia levantado no Brasil, foi a seguinte: por que Trump passou a assumir de forma tão explícita essa atitude belicista, baseada no uso da força e na guerra aberta, sendo que, até então, embora autoritário, não se destacava como um senhor das guerras? Há diversas hipóteses, algumas delas cumulativas.

O colapso da hegemonia norte-americana é um fator central a considerar. Com os Estados Unidos perdendo força e influência, o imaginário nacional tende ao delírio. Trump, evidentemente, busca ocupar esse vazio recorrendo ao que mais agrada ao norte-americano médio: a exibição de poder e força.

É preciso reconhecer que grande parte da população norte-americana é pouco instruída, banal e conservadora. Em um momento de crise interna profunda, a forma mais eficaz de mobilizá-la é ostentar poder, insistindo na ideia de que os EUA ainda dominam o mundo. Não importa que isso não corresponda aos fatos; eles acreditarão. Trata-se de uma sociedade pouco informada sobre o exterior, voltada para si mesma. Lamentável.

Existem, evidentemente, outras hipóteses para a empreitada dominadora de Trump, entre elas a tentativa de escapar a um eventual processo de impeachment relacionado ao escândalo da pedofilia. O caso Epstein Files continua a assombrar muita gente ao redor do mundo. E, segundo os principais jornais norte-americanos, o pederasta Jeffrey Epstein ainda renderá revelações, mesmo tanto tempo depois de sua morte.

Contudo, o que realmente importa é o que Trump vem fazendo com o mundo: uma atuação autoritária, imperialista, fascista e desprovida de qualquer pudor, sem compromisso com parâmetros mínimos de convivência entre as nações.

Considero essencial atentar para a declaração do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, em Davos, ao reconhecer que a ordem internacional baseada em regras está, na prática, morta. Segundo ele, todos sempre souberam disso, mas aceitavam tal ficção por conveniência. Carney ainda apelou para que líderes mundiais e empresas passassem a chamar “a realidade pelo nome”.

Essa fala me marcou, pois o discurso do fascista Trump traz um único elemento realmente novo: ele assume abertamente que pretende invadir outros países —e o faz. Sustenta que os Estados Unidos podem recorrer à força para qualquer finalidade, da legítima à criminosa.

Rasgou a máscara da hipocrisia e reconheceu que tudo se resume a poder e economia. Trata-se de um novo jogo, não apenas nos Estados Unidos, mas também entre os Trumps tupiniquins. Por aqui, as fantasias também vêm sendo arrancadas. A democracia está sob ataque em escala global. Cabe a nós resistir.

Recordo, por fim, o velho democrata Ulysses Guimarães, em seu discurso histórico de 5 de outubro de 1988, ao promulgar a Constituição Cidadã: “Temos ódio e nojo à ditadura”.

Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, é advogado. Este é um artigo de opinião, e pode não representar o pensamento da direção do JORNAL DO BRASIL.