Como podemos nos entender

Luigi Pirandello





Keynes disse que quando houvesse revolução de grandes proporções, uma crise social de extraordinária dimensão aconteceria.



Desprovida de modelo de referência, a sociedade em rede navega em meio às interrogações da cultura tecnológica.



Nesses dias que correm, delicada relação entre vida e trabalho carece de um maior equilíbrio entre racionalidade e emotividade.



Agarrados ao momento, ligados às circunstâncias, aparentemente muitos se deixam levar por próprias impressões.



Vivemos mais tempo, mais irrequietos também; pesquisa e desenvolvimento requerem uma complexa engenharia financeira.



Ninguém possui justa noção do nosso futuro; convém procurá-la conforme processos a implantar, ou reformular.



A obrigação que se volta para o aqui e agora procede desse futuro, e não do bem-estar ou do mal-estar do mundo contemporâneo.



A demanda de qualidade de vida vai além da demanda por produtos, se refere à qualidade das relações humanas.



A nossa capacidade de agir aumenta, à medida que ampliamos o raio de ação dentro do qual estamos preparados para nos mover.



Ter visão limitada e percepção seletiva são entraves ao esforço para aumentar a participação política do cidadão.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos