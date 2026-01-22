ARTIGOS
Entraves
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Como podemos nos entender
Luigi Pirandello
Keynes disse que quando houvesse revolução de grandes proporções, uma crise social de extraordinária dimensão aconteceria.
Desprovida de modelo de referência, a sociedade em rede navega em meio às interrogações da cultura tecnológica.
Nesses dias que correm, delicada relação entre vida e trabalho carece de um maior equilíbrio entre racionalidade e emotividade.
Agarrados ao momento, ligados às circunstâncias, aparentemente muitos se deixam levar por próprias impressões.
Vivemos mais tempo, mais irrequietos também; pesquisa e desenvolvimento requerem uma complexa engenharia financeira.
Ninguém possui justa noção do nosso futuro; convém procurá-la conforme processos a implantar, ou reformular.
A obrigação que se volta para o aqui e agora procede desse futuro, e não do bem-estar ou do mal-estar do mundo contemporâneo.
A demanda de qualidade de vida vai além da demanda por produtos, se refere à qualidade das relações humanas.
A nossa capacidade de agir aumenta, à medida que ampliamos o raio de ação dentro do qual estamos preparados para nos mover.
Ter visão limitada e percepção seletiva são entraves ao esforço para aumentar a participação política do cidadão.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos