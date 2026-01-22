ºC   ºC
ARTIGOS

Entraves

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR

Publicado em 22/01/2026 às 13:52

Alterado em 22/01/2026 às 13:52

Como podemos nos entender
                                                                   Luigi Pirandello



Keynes disse que quando houvesse revolução de grandes proporções, uma crise social de extraordinária dimensão aconteceria.

Desprovida de modelo de referência, a sociedade em rede navega em meio às interrogações da cultura tecnológica.

Nesses dias que correm, delicada relação entre vida e trabalho carece de um maior equilíbrio entre racionalidade e emotividade.

Agarrados ao momento, ligados às circunstâncias, aparentemente muitos se deixam levar por próprias impressões.

Vivemos mais tempo, mais irrequietos também; pesquisa e desenvolvimento requerem uma complexa engenharia financeira.

Ninguém possui justa noção do nosso futuro; convém procurá-la conforme processos a implantar, ou reformular.

A obrigação que se volta para o aqui e agora procede desse futuro, e não do bem-estar ou do mal-estar do mundo contemporâneo.

A demanda de qualidade de vida vai além da demanda por produtos, se refere à qualidade das relações humanas.

A nossa capacidade de agir aumenta, à medida que ampliamos o raio de ação dentro do qual estamos preparados para nos mover.

Ter visão limitada e percepção seletiva são entraves ao esforço para aumentar a participação política do cidadão.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

