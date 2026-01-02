Publicado em 02/01/2026 às 14:27

Alterado em 02/01/2026 às 14:27

'Melhor não governar

o destino dos outros'

Primo Levi





A articulação de acontecimentos políticos expressa um fervilhar de inter-relações que se prestam a interpretações.



O que vemos continua a ser recorte que expõe estratégias individuais e de grupos, confrontadas com as realidades econômicas.



Algo de errado, em uma sequência interminável e perigosa de decisões conflitantes, externas aos acontecimentos.



A instabilidade, por exemplo, do que ficara intacto por quase 80 anos na Europa, frente aos campos de batalha na Ucrânia.



"Justiça política se encontra entre as pessoas que têm em vista uma existência que baste a si mesma" (Aristóteles).



É um tipo de questionamento do futuro no momento em que se intensificam as demandas por segurança, interna e externa.



Creio que o curso escolhido pela sociedade brasileira, provavelmente, depende mais das oportunidades existentes.



As sociedades contemporâneas se tornaram mais eficazes e equilibradas quando souberam concretamente difundir o poder.



Não se pode reduzir a dimensão coletiva dos nossos destinos particulares a uma simples exigência funcional hoje.



A democracia requer que o compromisso se torne a regra e igualmente que instituições sólidas organizem estreitas vinculações.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos