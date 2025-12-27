Um bando escatológico que saiu de um esgoto nefasto, governou o país e saqueou a coisa pública

...

Publicado em 27/12/2025 às 08:40

Alterado em 27/12/2025 às 08:46

Muito triste e humilhante este entorno dos principais assessores do ex-presidente Bolsonaro. É óbvio que ele, o ex-presidente, já se revelou um indigente intelectual e uma pessoa com baixíssima capacidade de se situar, se posicionar. Quando era presidente, era humilhação permanente.

As cenas do ex-presidente em reuniões internacionais eram de matar de vergonha.

Agora a situação é de horror. A tal Zambelli, que votou contra os direitos mínimos - absorvente feminino - das presas quando era deputada, agora se arrasta, se humilhando na prisão italiana. Dá pena. Foi agredida fisicamente na prisão pela prepotência.

O filho Eduardo se gabou de mandar no Trump e afrontou o Brasil. Hoje é uma sombra da prepotência anunciada. Cassado. Humilhado. Vai ser preso.

O governo americano retirou, ou começa a retirar, as sanções criminosas a brasileiros. Uma vitória do governo Lula, da soberania e do povo brasileiro.

Agora a cena patética da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Humilhante. Foi preso com um passaporte falso ao entrar no Paraguai - onde não é necessário passaporte para entrar - e, pasmem, com uma declaração por escrito que era surdo, mudo e não poderia responder a perguntas!! Parece brincadeira, mas é verdade. Algo assustador. Disse que tinha um câncer na cabeça, no cérebro. Teratológico. Escatológico. Este cidadão ocupou um cargo importante no governo Bolsonaro. São asquerosos. Não têm nenhuma dignidade.

Tudo deixa claro por que os bolsonaristas ficavam horas na porta dos quartéis, fazendo orações para pneus, fazendo sinais de WhatsApp para seres extraterrestres. Por que afirmam que o Lula morreu há anos e tem um sósia no Palácio... É assustador. Este é o grupo que assaltou o país. Que tinha um ministro da saúde, em plena pandemia, que não sabia o que era SUS.

Os líderes da organização criminal já estão presos. Inclusive o chefe, Bolsonaro. Infelizmente, não podemos simplesmente esquecer. Este bando criminoso tem que ser responsabilizado. O Brasil merece que esta organização criminosa seja punida. Eles são de muito baixo nível, um bando escatológico que saiu de um esgoto nefasto. Mas que governou o país e saqueou a coisa pública. Não podemos esquecer.

Que vergonha!

Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, é advogado.