Publicado em 19/12/2025 às 15:05

'Nunca perca de vista

o seu ponto de partida'

Clara de Assis





Esquecidas por um milênio, a naturalidade e a simplicidade puderam viver em unidade na pessoa de Francisco de Assis.



Sua força irresistível mudou para sempre pensamentos, emoções, sobretudo ações, de muitos homens e mulheres.



Daí que não se trata de viver o cotidiano separado em compartimentos estanques: contemplação e ação, oração e caridade.



Deus fez-se um de nós - um propósito inacreditável que valoriza infinitamente a nossa singular existência terrena.



Seja qual for a circunstância humana em que o mistério se manifesta, sabemos de fato que estamos a receber uma dádiva.



Ser humano é ser com outros no presente, mas sobretudo como está presente o passado e o futuro da humanidade.



O próximo não é nem fixado, nem predeterminado; daí, será aquele que a iniciativa livre ou a caridade inventiva reconhecer.



A fé somente se torna pertinente e significativa mediante um diálogo permanente com as nossas tarefas humanas.



Significa que nossa condição humana é itinerante; portanto não estamos no fim da estrada, temos descobertas por fazer.



"A existência do homem aponta para além de si, está inquieta enquanto não descansa em Deus" (Papa Leão XIV).



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos