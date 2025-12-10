ARTIGOS
Compromisso
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 10/12/2025 às 13:01
Alterado em 10/12/2025 às 13:01
'Temos um futuro'
Carlos Fuentes
"Excesso de conhecimentos históricos prejudica o ser vivo, mas a vida precisa do serviço da história" (Nietzsche).
Com o avanço tecnológico, podemos desenvolver a nossa capacidade de selecionar as experiências das gerações passadas.
Crença no desenvolvimento humano não significa crença na prevalência de um processo automático e inevitável.
Quando ele leva em consideração a nossa visão limitada da realidade, produz o entendimento necessário ao viver cotidiano.
Permite uma compreensão mais profunda de raízes do comportamento humano, para sua modificação consciente.
Se chamarmos de consciência a disposição para agir - esclarecida e honesta, reconhece o que se deve, ou se pode, fazer.
A crescente individualização percorre todas as atividades, é produto essencial da moderna sociedade democrática.
Soluções práticas precisam ser procuradas para problemas concretos, através do diálogo e da negociação entre as partes.
Em tempos que correm, existe objetivamente vontade política de perguntar e responder questões difíceis ao País?
Entendo que, uma vez orientada pela interpretação da história, a política deve assumir compromisso com projetos críveis.