Publicado em 10/12/2025 às 13:01

Alterado em 10/12/2025 às 13:01

'Temos um futuro'

Carlos Fuentes

"Excesso de conhecimentos históricos prejudica o ser vivo, mas a vida precisa do serviço da história" (Nietzsche).

Com o avanço tecnológico, podemos desenvolver a nossa capacidade de selecionar as experiências das gerações passadas.

Crença no desenvolvimento humano não significa crença na prevalência de um processo automático e inevitável.

Quando ele leva em consideração a nossa visão limitada da realidade, produz o entendimento necessário ao viver cotidiano.

Permite uma compreensão mais profunda de raízes do comportamento humano, para sua modificação consciente.

Se chamarmos de consciência a disposição para agir - esclarecida e honesta, reconhece o que se deve, ou se pode, fazer.

A crescente individualização percorre todas as atividades, é produto essencial da moderna sociedade democrática.

Soluções práticas precisam ser procuradas para problemas concretos, através do diálogo e da negociação entre as partes.

Em tempos que correm, existe objetivamente vontade política de perguntar e responder questões difíceis ao País?

Entendo que, uma vez orientada pela interpretação da história, a política deve assumir compromisso com projetos críveis.

