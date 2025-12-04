Publicado em 04/12/2025 às 12:58

'A razão vos é dada'

Dante Alighieri





República requer a existência de uma sociedade onde a autonomia e os direitos dos cidadãos estejam respeitados.



Uma democracia reafirma a igualdade de direitos do cidadão; no entanto, torna visível a desigualdade em face do saber.



A porção do saber aumentou às expensas da porção da política; como realmente tratar da complexidade do saber?



Graças à desmaterialização da informação surgem novas estruturas e novos processos de gestão do conhecimento hoje.



A evolução do conhecimento será mais natural quanto mais seu compartilhamento se tornar facilmente disponível.



A responsabilidade pela utilização que se faz do saber é crucial; portanto, deve observar estritamente os valores da sociedade.



As decisões importantes dos políticos são tomadas muitas vezes porque parecem satisfatórias aos próprios autores.



Na sociedade democrática, nenhum processo está predestinado a se mover inexoravelmente em uma determinada direção.



Em meio à antecipação eleitoral em curso, o que dizer do coeficiente de realidade dos nossos processos políticos?



"Está em jogo a valorização das virtudes políticas necessárias à conservação da sociedade pluralista", disse Gilles Lipovetsky.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos