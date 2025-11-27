Publicado em 27/11/2025 às 15:37

Alterado em 27/11/2025 às 15:37

'Entre palavras e gestos'

Marie Curie





Independente da distinção entre moral e política, a ação do político é julgada atualmente com base no sucesso ou fracasso.



"Precisamos continuar a fazer escolhas moralmente arriscadas, para preservar a civilização" (Reinhold Niebuhr).



Nas condições da modernidade, o caminho que havemos de trilhar é extraordinariamente rico em encruzilhadas e bifurcações.



O que fazer perante uso sistemático da chamada "influência assimétrica" na resolução de conflitos entre os países?



Apenas a rapidez dos ajustamentos necessários no próprio funcionamento das instituições pode reduzir o custo de riscos.



As transformações não começam quando as condições são piores, mas quando passam de fato a ser aperfeiçoadas.



No mundo do mercado e das redes, decisões de investimento e procedimentos de gestão precisam estar realmente alinhados.



Sem procedimentos estáveis, sem informações consolidadas, a instituição ficará invariavelmente à mercê de erros recorrentes.



Hoje, a estabilidade não depende propriamente das instituições, mas do modo como as mudanças são difundidas.



Nada garante que as condições para produtividade irão perdurar, frente aos fatores de instabilidade na economia mundial.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos