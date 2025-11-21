Publicado em 21/11/2025 às 09:29

Alterado em 21/11/2025 às 09:29

'De um mundo caduco'

Carlos Drummond de Andrade





"O desafio da complexidade nos encoraja a prosseguir na aventura do conhecimento", nos lembrou Edgar Morin.



Sem equilíbrio dinâmico entre crescimento e declínio o uso de tecnologia torna-se dependente das circunstâncias acidentais.



É imprescindível compreender os mecanismos através dos quais componentes de sistemas tecnológicos interagem.



A tecnologia está em todos os lugares, determina novas formas de pensar e imaginar; mas seu imediatismo resulta irrefletido.



O domínio tecnológico tende a formar um conjunto mais extenso de sistemas parciais - interdependentes entre si.



Sempre que formula um projeto com elevado grau de generalidade a empresa se põe concretamente um problema tecnológico.



Em contraste com tantas instituições humanas, ecossistemas tendem a estabelecer os seus processos de integração.



Sociedade em rede, só a existência permanente de processos integradores entre nossas instituições produzirá todo organizador.



O todo essencialmente compõe um alinhamento de estruturas, processos, modelos, práticas de gestão de pessoas.



Não se pretende dar conta de todas informações, e sim responder ao desafio da incerteza e dificuldade através de método.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos