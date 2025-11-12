ºC   ºC
ARTIGOS

A exigência de verdade

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR

Quanta realidade se deve reter
                                                                          Hannah Arendt



"As restrições sociais explicam por que o mundo difere daquele em que gostaríamos de viver" (Thomas Sowell).

O mundo não é experimentado apenas a partir do exterior; antes de toda e qualquer experiência ele já é dado no inconsciente.

Quanto mais a informação for conhecida e debatida no País, mais ela será capaz de orientar decisões conscientes.

A presente crise do debate político traduz um enfraquecimento progressivo da reflexão profunda acerca da nossa sociedade?

Hoje, muitos se aferram a qualquer coisa que possa ser abarcada por uma percepção limitada ao viver cotidiano.

Pensar como as coisas podem realmente acontecer caso seja seguido um determinado curso de ação é o cerne do juízo político.

É impossível alguém avançar através dos caminhos e escolhas sem algum conhecimento que considere confiável.

Preferências individuais somente podem ser objeto de escolha racional se realmente assegurarem integridade aos procedimentos.

A gestão de qualquer tarefa pública deve ser confiada ao nível administrado com maior proximidade ao cidadão.

Sociedade democrática moderna não exprime uma hierarquia específica de valores, porém supõe a exigência de verdade.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

