Publicado em 12/11/2025 às 10:53

Alterado em 12/11/2025 às 10:53

Quanta realidade se deve reter

Hannah Arendt





"As restrições sociais explicam por que o mundo difere daquele em que gostaríamos de viver" (Thomas Sowell).



O mundo não é experimentado apenas a partir do exterior; antes de toda e qualquer experiência ele já é dado no inconsciente.



Quanto mais a informação for conhecida e debatida no País, mais ela será capaz de orientar decisões conscientes.



A presente crise do debate político traduz um enfraquecimento progressivo da reflexão profunda acerca da nossa sociedade?



Hoje, muitos se aferram a qualquer coisa que possa ser abarcada por uma percepção limitada ao viver cotidiano.



Pensar como as coisas podem realmente acontecer caso seja seguido um determinado curso de ação é o cerne do juízo político.



É impossível alguém avançar através dos caminhos e escolhas sem algum conhecimento que considere confiável.



Preferências individuais somente podem ser objeto de escolha racional se realmente assegurarem integridade aos procedimentos.



A gestão de qualquer tarefa pública deve ser confiada ao nível administrado com maior proximidade ao cidadão.



Sociedade democrática moderna não exprime uma hierarquia específica de valores, porém supõe a exigência de verdade.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos