Publicado em 07/11/2025 às 08:36

Alterado em 07/11/2025 às 08:36

'O desafio mais sério'

Willy Brandt





"O entendimento do indivíduo humano como artefato social demonstra que a desigualdade é natural", disse R. Scruton.



Na democracia genuína, instituições existem, e persistem, para assegurar direitos e designar responsabilidades.



Podem dar sustentação a uma vida política ativa que elimina a pretensão de controlar o poder em comunidades humanas.



Quando as pessoas possuem conhecimento social necessário para compreender o real propósito a lei prevalece.



Perante a lei, arranjos sociais numa democracia naturalmente designam papéis distintos que podem estabelecer vínculos.



Como se adaptar à crescente fluidez de uma sociedade plural que hoje torna precários os inter-relacionamentos?



O que está de fato em jogo hoje é a extensão da solidariedade, no interior da nossa sociedade e entre sociedades diferentes.



Exprime o livre-arbítrio de natureza política que permanece fundamentalmente na mãos dos homens e mulheres.



É a razão pela qual a construção de instituições intermediárias é o principal desafio político, em um ambiente de incerteza.



O Estado, além de promover objetivamente a atividade econômica, deverá favorecer a associação entre pessoas.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos