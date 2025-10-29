Publicado em 29/10/2025 às 22:32

'Não espere por uma crise'

Platão





"Humanizamos o que ocorre no mundo e em nós mesmos apenas ao falar disso", escreveu a pensadora Hannah Arendt.



O ser humano só existe na trama da história, com que sempre se vê confrontado na linguagem e na comunicação.



O futuro é trazido para o presente com profundidade quando provém da capacidade de reflexão crítica acerca da realidade.



A modernidade veio para opor-se terminantemente à ideia de uma sociedade que seria o seu próprio fundamento.



Na sociedade em rede, a simples composição dos interesses e preferências dos indivíduos e grupos não assegura racionalidade.



Alterações em regras do jogo deixam a impressão de que tudo pode mudar, ao sabor de circunstâncias arbitrárias.



Quando tratamos as coisas de forma automática, elas não se mostram a nós - ou o fazem apenas superficialmente agora.



A política não desapareceu, mas seu campo de ação está se deslocando; assim, aparecem novos atores e espaços.



Leão XIV e Charles III rezaram juntos na Capela Sistina, reunindo católicos e anglicanos, após quase quinhentos anos.



Como resposta à Palavra, aceitamos que o sentido nos foi dado: ir com liberdade ao encontro da própria verdade.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos