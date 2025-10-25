Tá faltando ética no Conselho de Ética?

'Não existe deputado 'on-line'! Estamos diante de um mandato abandonado, pago com dinheiro público, e usado como plataforma para atacar a democracia e seu próprio país.'

Publicado em 25/10/2025 às 08:12

Alterado em 25/10/2025 às 08:13

Por 11 votos a 7, o Conselho de Ética da Câmara mandou arquivar um processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O deputado está foragido nos EUA desde março, de onde trama contra o Brasil.

A decisão acontece uma semana depois de o plenário da Câmara suspender Ação Penal contra Gustavo Gayer (PL-GO).

São sinais claros de que a maioria dos deputados continuará atuando para blindar seus pares. O contundente “não” da população à PEC da Blindagem/Bandidagem, proferido pela multidão nas ruas , em várias manifestações pelo Brasil, no dia 21 de setembro, parece ter sensibilizado apenas os senadores.

De acordo com o Código de Ética da Casa, as declarações públicas do Bananinha, de que estaria atuando para sancionar autoridades brasileiras e o próprio país, são evidente quebra de decoro parlamentar. Deputado deve “exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade”.

O parlamentar apátrida afirmou que dedicaria “100% do [seu] tempo” – em ausência prolongada e com gabinete remunerado – para criar “o ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro”, além de defender tarifaço e sanções contra autoridades brasileiras!

Não existe deputado "on-line"! Estamos diante de um mandato abandonado, pago com dinheiro público, e usado como plataforma para atacar a democracia e seu próprio país.

Não abrir investigação sobre as mil afrontas ao interesse público e à soberania nacional perpetradas pelo deputado é um acinte.

O representado sequer foi se defender. Já seus pares apareceram aos montes para blindá-lo e dar continuidade a esse escárnio de mandato remoto. São capachos e sabujos.

Mas não terão vida fácil. Há, ainda, outras 3 representações contra o deputado remoto. E entramos com recurso pela apreciação, no plenário da Câmara, da decisão de arquivamento da representação no Conselho de Ética.

Chico Alencar é deputado federal do Psol do Rio de Janeiro.

Este artigo foi originalmente publicado na Revista Fórum.