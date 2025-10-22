Publicado em 22/10/2025 às 19:55

'O mundo perdeu a fé

nos próprios valores'

Levi-Strauss





A modernidade é definida pelas constantes mudanças - e logo pelo desaparecimento dos quadros de referência.



Corremos risco de sermos enganados por um sentido havido nesses sistemas de organização, decisão e ação em atividade.



A capacidade de alcançar o cerne de problemas, sobretudo capacidade de encontrar soluções realistas, é crucial.



Dirigir o olhar para o passado, e dele construir uma imagem coerente, abre um potencial de futuro para o tempo presente.



O País não pode ser tido como estrutura institucional petrificada sobre um território definitivamente demarcado.



"Influenciado por uma ética relacional, tende a confiar muito pouco na maioria das pessoas" (Alberto Carlos de Almeida).



Os caminhos e escolhas poderão ser significativos, apenas se vierem acompanhados de responsabilidade política.



Não se trata mais de concentrar poder em entidades maiores, mas de organizar a compatibilidade e de preparar a convergência.



Na sociedade em rede, as organizações devem. essencialmente, encorajar a originalidade de pensamento e ação.



O verdadeiro poder se define pela influência, não pelo domínio. Hoje no País sobram palavras e faltam ações na política.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos