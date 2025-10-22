ºC   ºC
Quarta, 22 de Outubro de 2025

ARTIGOS

O verdadeiro poder

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 22/10/2025 às 19:55

'O mundo perdeu a fé
nos próprios valores'
                                                    Levi-Strauss



A modernidade é definida pelas constantes mudanças - e logo pelo desaparecimento dos quadros de referência.

Corremos risco de sermos enganados por um sentido havido nesses sistemas de organização, decisão e ação em atividade.

A capacidade de alcançar o cerne de problemas, sobretudo capacidade de encontrar soluções realistas, é crucial.

Dirigir o olhar para o passado, e dele construir uma imagem coerente, abre um potencial de futuro para o tempo presente.

O País não pode ser tido como estrutura institucional petrificada sobre um território definitivamente demarcado.

"Influenciado por uma ética relacional, tende a confiar muito pouco na maioria das pessoas" (Alberto Carlos de Almeida).

Os caminhos e escolhas poderão ser significativos, apenas se vierem acompanhados de responsabilidade política.

Não se trata mais de concentrar poder em entidades maiores, mas de organizar a compatibilidade e de preparar a convergência.

Na sociedade em rede, as organizações devem. essencialmente, encorajar a originalidade de pensamento e ação.

O verdadeiro poder se define pela influência, não pelo domínio. Hoje no País sobram palavras e faltam ações na política.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

