Entendo por razão

Leibniz





Ucranianos vivem diariamente duras consequências da invasão russa ao seu país, perto de completar quatro anos.



Moscou sempre teve interesse pelo território ucraniano, pivô estratégico situado na encruzilhada entre Ocidente e Oriente.



"Ao longo de um processo, só olham para trás para entender o presente à luz do caminho percorrido" (Nietzsche).



Entre o antes e o depois, a reflexão crítica sobre os acontecimentos não pode ser apartada objetivamente da razão prática.



Perante marchas e contramarchas de Washington, a comunidade internacional se mostra cética à solução próxima.



As soluções mais inteligentes não são mais fruto de uma suposta visão ordenadora do mundo, em um ambiente de mudança.



No mundo onde a complexidade se decompõe em elementos mais simples, a clareza é um elemento indispensável.



Agindo em observância a determinados pontos essenciais, existe possibilidade de encontrar denominador comum agora?



Nada pode ser pior que o descompasso observado entre as intenções apregoadas e uma realidade delas distanciada.



Em franca oposição à "cultura da guerra", creio que somente a garantia de segurança à existência da Ucrânia trará solução.





