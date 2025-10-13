I.A., uma inteligência que não pensa. Já pensou nisso?

...

Publicado em 13/10/2025 às 14:37

Alterado em 13/10/2025 às 14:43

O assombroso avanço tecnológico dos diversos modelos de linguagem existentes no mundo de hoje deixa à margem um debate importante acerca do que se convencionou denominar “Inteligência Artificial”.



A discussão que tenho proposto em inúmeras palestras, oficinas e workshops sobre o tema trata de uma região que figura entre a imprecisão e o engano do uso do termo “inteligência” para um tipo de tecnologia que não pensa, não intui, não dispõe de consciência e, se tanto, simula a atividade cerebral humana.



É indubitável que os bots que conversam de maneira tão natural com as pessoas transmitem uma sensação de proximidade.



Meu ponto, porém, é que essa “pessoalidade”, por assim dizer, é tão legítima quanto a “mágica” de um ilusionista que prende nossa atenção em uma de suas mãos enquanto, com a outra, realiza processos cujo resultado nos encantará com lenços que lhe saem da boca ou uma carta de baralho rasgada que volta a aparecer em um dos bolsos de seu fraque.

É divertido ver, admito. Mas não é mágica.



Assim como conversar com um sistema também me entretém. Mas não é conversa.

Sob essa ótica, desmistificamos questões que inclusive atrapalham as pessoas a usufruírem mais e melhor da tecnologia de que hoje dispomos.



Quando nos damos conta de que tudo aquilo que perguntamos, demandamos ou pesquisamos, cujas respostas nos chegam em segundos de maneira impressionante, decorre de uma precisão estatística, matemática e padronizada, compreendemos melhor que o caminho a trilhar não é um embate IA x Humano, e sim um viés em que a dita Inteligência Artificial potencializa o que nós, pessoas, somos.

Se de melhor ou pior, bom, o critério e a decisão ficam à nossa conta.



De todo modo, medos de que as máquinas algum dia se revoltem contra nós como nas telas de cinema - ou no streaming que parece adivinhar a melhor série que combina com o meu perfil - podem ser minimizados quando aceitamos a IA qual ela é: poderosa em cálculo e correlação, mas desprovida de consciência ou compreensão semântica.



A máquina avança pela nossa real inteligência e nos ajuda a automatizar tarefas repetitivas, calcular cenários em dimensões e magnitudes que há pouco pareciam impossíveis e até mesmo predizer possibilidades com alta taxa de acertos. Tudo isso sem tirar nem ameaçar o papel que nos cumpre: decisores sobre qual impacto queremos que a IA tenha em nossas vidas.



A TV interferiu no rádio. O digital no impresso. O CD no vinil. A IA, claro, vai transformar muitos aspectos da nossa vida, e nossa relação com ela moldará nosso futuro.



A pergunta que não quer calar (Como?), porém, não deve ser direcionada ao ChatGPT ou correlatos. Quem vai respondê-la seremos nós, enquanto sociedade, dentro das classes, castas e divisões a que nos submetemos (ou impomos).



Quem sabe a gente não escolhe usar a tecnologia para um futuro mais inclusivo e menos desigual.

Se é possível sonhar? Eu creio que sim.



Mas esse papo é para um próximo texto.



Um abraço, enter, e até lá.

Raphael Conceição é publicitário, especializado em marketing e pós-graduando em psicanálise e análise do contemporâneo. É palestrante sobre Inteligência Artificial e outras temáticas do cenário digital.

