Quarta, 08 de Outubro de 2025

ARTIGOS

Uma solução política

Por TARCISIO PADILHA JUNIOR

'No centro das
preocupações'
                            Hannah Arendt



Precipitados na experiência descobrimos um mundo completamente independente da forma como o concebemos.

"Uma simples caminhada a cada dia através do que acreditamos viver nos ensinará", disse o romancista Philippe Muray (1991).

O tempo da história passou a ser exposto ao próprio desmentido das circunstâncias de acontecimentos arbitrários.

No País, um conjunto desconexo de crenças e valores afeta negativamente o gerenciamento efetivo das políticas públicas.

De tal modo envolvidos com fragmentos de assuntos, muitos limitam deliberadamente as suas responsabilidades.

O melhor argumento não é isento da trama política, mas sobrevive ao debate aberto e democrático no Congresso Nacional,

Quando ausente uma base de consenso sobre assuntos prioritários, a política não consegue expressar a realidade.

Para tentar compreender os meandros da realidade vivida, não basta trilhar caminhos amplamente conhecidos do saber hoje.

Sempre que somos levados a responder perguntas sentimo-nos intimados a parar e revelar o que sabemos ou não.

Uma solução política demanda, mediante a negociação ponderada, uma consideração necessariamente atenta das evidências.


Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

