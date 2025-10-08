ARTIGOS
Uma solução política
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 08/10/2025 às 19:10
Alterado em 08/10/2025 às 19:10
'No centro das
preocupações'
Hannah Arendt
Precipitados na experiência descobrimos um mundo completamente independente da forma como o concebemos.
"Uma simples caminhada a cada dia através do que acreditamos viver nos ensinará", disse o romancista Philippe Muray (1991).
O tempo da história passou a ser exposto ao próprio desmentido das circunstâncias de acontecimentos arbitrários.
No País, um conjunto desconexo de crenças e valores afeta negativamente o gerenciamento efetivo das políticas públicas.
De tal modo envolvidos com fragmentos de assuntos, muitos limitam deliberadamente as suas responsabilidades.
O melhor argumento não é isento da trama política, mas sobrevive ao debate aberto e democrático no Congresso Nacional,
Quando ausente uma base de consenso sobre assuntos prioritários, a política não consegue expressar a realidade.
Para tentar compreender os meandros da realidade vivida, não basta trilhar caminhos amplamente conhecidos do saber hoje.
Sempre que somos levados a responder perguntas sentimo-nos intimados a parar e revelar o que sabemos ou não.
Uma solução política demanda, mediante a negociação ponderada, uma consideração necessariamente atenta das evidências.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos