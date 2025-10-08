Publicado em 08/10/2025 às 19:10

'No centro das

preocupações'

Hannah Arendt





Precipitados na experiência descobrimos um mundo completamente independente da forma como o concebemos.



"Uma simples caminhada a cada dia através do que acreditamos viver nos ensinará", disse o romancista Philippe Muray (1991).



O tempo da história passou a ser exposto ao próprio desmentido das circunstâncias de acontecimentos arbitrários.



No País, um conjunto desconexo de crenças e valores afeta negativamente o gerenciamento efetivo das políticas públicas.



De tal modo envolvidos com fragmentos de assuntos, muitos limitam deliberadamente as suas responsabilidades.



O melhor argumento não é isento da trama política, mas sobrevive ao debate aberto e democrático no Congresso Nacional,



Quando ausente uma base de consenso sobre assuntos prioritários, a política não consegue expressar a realidade.



Para tentar compreender os meandros da realidade vivida, não basta trilhar caminhos amplamente conhecidos do saber hoje.



Sempre que somos levados a responder perguntas sentimo-nos intimados a parar e revelar o que sabemos ou não.



Uma solução política demanda, mediante a negociação ponderada, uma consideração necessariamente atenta das evidências.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos