'Entre as armadilhas'

Natalia Pasternak (2023)





"Formas de consciência impossibilitam prematuro encerramento de contas com realidade" (William James, 1890).



Já alertava o psicólogo que, separadas da consciência normal por tênue cortina, há formas potenciais inteiramente diferentes.



Aproximar-se da realidade guardando uma certa distância transcende clássica abordagem racional da consciência.



Em sistemas tecnológicos, dados excessivamente agregados não cuidam de fixar limites razoáveis ao conceito de crescimento.



Todo pode ser mais ou menos que a soma das partes, dependendo objetivamente da interferência mútua entre elas.



Numa aparente busca por uniformização de critérios e processos, desconsiderando o fato de que, por trás deles, há pessoas.



Os processos históricos são criados e constantemente interrompidos pela iniciativa humana, numa teia de relações.



Aparentemente, os sistemas tecnológicos pretendem estender sempre mais seu próprio campo de atividades (vide as big techs).



Ainda que a oferta se esforce por encontrar a demanda, atinge apenas em parte à expectativa de qualidade criada.



Estamos mais conscientes das complexidades envolvidas no rumo seguido atualmente pelo desenvolvimento da tecnologia?





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos