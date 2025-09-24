Publicado em 24/09/2025 às 11:30

Alterado em 24/09/2025 às 11:30

'Dependendo do imprevisível'

Wilson Figueiredo





Nossa sociedade não é mecanismo implacável; apresentam-se oportunidades que podem ser aproveitadas ou não.



Um tecido sem costuras aparentes dos mais diversos elementos econômicos e políticos, que haverão de tornar-se compatíveis.



Valores partilhados não resultam de coincidência que faz com que escolhas de indivíduos e grupos se encontrem.



Intervenções de poderes públicos devem ser limitadas, para não modificar necessário equilíbrio macroeconômico almejado.



Tempos que correm, trata-se de compreender em profundidade a natureza do poder e das comunidades humanas.



Política é busca que transcende gerações; assim, exige que avaliemos o presente conforme o melhor de gerações anteriores.



Assistimos, no entanto, à fragmentação dos assuntos, à desagregação do tempo, e à simplificação das percepções.



Mas as pessoas percebem claramente o atual sistema político como um mundo à parte, fechado nos seus próprios conflitos.



"Conflitos são mais difíceis de resolver quando as divisões se sobrepõem", escreveu professor Adam Przeworski.



Obrigam-nos, efetivamente, à reflexão sobre os fundamentos do sistema, sobre as instituições que cristalizam os conflitos.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos