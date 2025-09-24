ARTIGOS
Um mundo à parte
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 24/09/2025 às 11:30
Alterado em 24/09/2025 às 11:30
'Dependendo do imprevisível'
Wilson Figueiredo
Nossa sociedade não é mecanismo implacável; apresentam-se oportunidades que podem ser aproveitadas ou não.
Um tecido sem costuras aparentes dos mais diversos elementos econômicos e políticos, que haverão de tornar-se compatíveis.
Valores partilhados não resultam de coincidência que faz com que escolhas de indivíduos e grupos se encontrem.
Intervenções de poderes públicos devem ser limitadas, para não modificar necessário equilíbrio macroeconômico almejado.
Tempos que correm, trata-se de compreender em profundidade a natureza do poder e das comunidades humanas.
Política é busca que transcende gerações; assim, exige que avaliemos o presente conforme o melhor de gerações anteriores.
Assistimos, no entanto, à fragmentação dos assuntos, à desagregação do tempo, e à simplificação das percepções.
Mas as pessoas percebem claramente o atual sistema político como um mundo à parte, fechado nos seus próprios conflitos.
"Conflitos são mais difíceis de resolver quando as divisões se sobrepõem", escreveu professor Adam Przeworski.
Obrigam-nos, efetivamente, à reflexão sobre os fundamentos do sistema, sobre as instituições que cristalizam os conflitos.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos