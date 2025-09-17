ARTIGOS
Existe espaço na política?
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 17/09/2025 às 12:32
Alterado em 17/09/2025 às 12:32
'Querer sempre
o que se faz'
Tolstói
"As pessoas devem lutar por algo que desejam realizar, e não simplesmente evitar um mal" (Ludwig von Mises).
Numa sociedade organizada em rede, intenções estratégicas deverão, necessariamente, materializar-se conforme projetos.
Quando passa ao largo da rígida divisão por grupos, a realização dos projetos confere dinamismo e criatividade.
As mais importantes realizações surgem essencialmente quando se analisa com um novo olhar o que se considera dado.
Conforme a ordem de insatisfações apresentadas numa escala crescente, em direção à solução de problemas reais.
Desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem por objetivo propiciar uma melhor qualidade à vida de homens e mulheres.
O principal obstáculo ao crescimento não é apenas uma longa lista de dificuldades, mas falta de pensamento claro.
A estrutura e dimensão de desigualdades socioeconômicas desempenham papel central na elaboração das políticas públicas.
Maquiavel mostrou que no ofício dos governantes elemento vital da habilidade política é capacidade de antevisão.
Existe espaço na política às inovações técnicas e institucionais necessárias ao desenvolvimento integrado do nosso país hoje?
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos