Publicado em 17/09/2025 às 12:32

Alterado em 17/09/2025 às 12:32

'Querer sempre

o que se faz'

Tolstói





"As pessoas devem lutar por algo que desejam realizar, e não simplesmente evitar um mal" (Ludwig von Mises).



Numa sociedade organizada em rede, intenções estratégicas deverão, necessariamente, materializar-se conforme projetos.



Quando passa ao largo da rígida divisão por grupos, a realização dos projetos confere dinamismo e criatividade.



As mais importantes realizações surgem essencialmente quando se analisa com um novo olhar o que se considera dado.



Conforme a ordem de insatisfações apresentadas numa escala crescente, em direção à solução de problemas reais.



Desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem por objetivo propiciar uma melhor qualidade à vida de homens e mulheres.



O principal obstáculo ao crescimento não é apenas uma longa lista de dificuldades, mas falta de pensamento claro.



A estrutura e dimensão de desigualdades socioeconômicas desempenham papel central na elaboração das políticas públicas.



Maquiavel mostrou que no ofício dos governantes elemento vital da habilidade política é capacidade de antevisão.



Existe espaço na política às inovações técnicas e institucionais necessárias ao desenvolvimento integrado do nosso país hoje?





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos