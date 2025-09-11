Publicado em 11/09/2025 às 19:11

Alterado em 11/09/2025 às 19:11

'A riqueza, em si,

não é o problema'

Ruth Manus (2020)





"Houve tempo em que questões ambientais estavam atreladas a uma certa noção de generosidade" (Jamil Chade).



À semelhança de outras criaturas vivas, pertencemos a vários ecossistemas e formamos nossos sistemas sociais e culturais.



Envolvem todas as formas de interação possíveis que podemos adotar segundo nossos distintos modos de operar.



Acontece como o fluir de uma trama de fazeres, relações e sentires, frente às encruzilhadas que o curso do viver oferece.



Quando se abandonam as expectativas sobre o que deve ocorrer, abre-se caminho para a realidade do bem-estar.



Acreditou-se bastante que organizações são sistemas unificados que ligam as partes, em busca de sobrevivência própria.



Devemos deixar de pensar no que o modo de operar pretende de nós, e nos questionarmos acerca das obrigações.



Perante o poder desenfreado do dinheiro, as referências éticas precisam de fato fazer parte do mundo da vida de todos!



Qual é o conteúdo de informação de um preço? Ele é tanto mais rico quanto resultar da multiplicidade de fatores.



Sempre possíveis parâmetros justos aos preços, quando empreendedores expandem formas de cooperação numa competição.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

