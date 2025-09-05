ARTIGOS
Atento ao presente
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 05/09/2025 às 16:09
Alterado em 05/09/2025 às 20:21
'Nada no mundo
pode impedir'
Simone Weil
É próprio do ser humano tentar compreender como qualidades manifestações que emergem no cotidiano da vida.
Na sociedade que vive a toda pressa, incontáveis indivíduos fazem de cada episódio a introdução ao próximo em série.
Não mais determinados de forma inequívoca pelo passado os nossos caminhos e escolhas são abertos e reabertos.
Hoje, ainda que procedendo de diferentes tradições culturais ou correntes de pensamento, podemos experimentar harmonias?
Deus revela-se raramente de modo imediato, faz-se pressentir por meio da mediação de acontecimentos, pessoas.
Atento ao presente, Carlo Acutis desenvolveu uma admirável capacidade de comunicação e expressão, na breve existência.
"A humanidade necessita de pontes, para que sejam alcançadas por Deus" (Leão XIV, no seu primeiro discurso).
Carlo alcançou em vida autêntica abertura e liberdade, para aceitar que a vontade de Deus pode levar a qualquer direção.
Quando incapazes de abrir-se à dimensão transcendente da vida, homens e mulheres se arriscam a perder própria alma.
Porém é patente a qualquer um(a) que se propõe concretamente a transformar sua vida em contínuo ato de oração.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos