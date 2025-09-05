Publicado em 05/09/2025 às 16:09

Alterado em 05/09/2025 às 20:21

'Nada no mundo

pode impedir'

Simone Weil

É próprio do ser humano tentar compreender como qualidades manifestações que emergem no cotidiano da vida.

Na sociedade que vive a toda pressa, incontáveis indivíduos fazem de cada episódio a introdução ao próximo em série.

Não mais determinados de forma inequívoca pelo passado os nossos caminhos e escolhas são abertos e reabertos.

Hoje, ainda que procedendo de diferentes tradições culturais ou correntes de pensamento, podemos experimentar harmonias?

Deus revela-se raramente de modo imediato, faz-se pressentir por meio da mediação de acontecimentos, pessoas.

Atento ao presente, Carlo Acutis desenvolveu uma admirável capacidade de comunicação e expressão, na breve existência.

"A humanidade necessita de pontes, para que sejam alcançadas por Deus" (Leão XIV, no seu primeiro discurso).

Carlo alcançou em vida autêntica abertura e liberdade, para aceitar que a vontade de Deus pode levar a qualquer direção.

Quando incapazes de abrir-se à dimensão transcendente da vida, homens e mulheres se arriscam a perder própria alma.

Porém é patente a qualquer um(a) que se propõe concretamente a transformar sua vida em contínuo ato de oração.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos

