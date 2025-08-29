Publicado em 29/08/2025 às 20:44

Alterado em 29/08/2025 às 20:44

'Aproveitar o meu tempo'

Françoise Sagan

"Somos tentados a levar a vida superficialmente, porque a apreendemos com demasiada seriedade", diz Friedrich Nietzsche.

As generalizações sobre o mundo não expressam uma ordem objetiva, somente produzem hábitos convenientes.

Educação é algo de que podemos nos valer para fazer com que homens e mulheres compreendam a hierarquia de valores.

Para além do aparente caos de hoje, o mistério do mundo nos é constantemente oferecido como digno de respeito.

Respeito pelo que não conseguimos conhecer, e pelo que se mantém como segredo - a densidade do outro e de nós mesmos.

Persiste necessidade humana fundamental de afeição e espontaneidade em nossos relacionamentos com os outros.

A atenção serve para perceber certos aspectos da realidade física, também aplicável à dimensão moral da condição humana.

Sem atenção o mundo permanece no horizonte do indeterminado, enquanto a nossa consciência está noutra parte.

Atrofia da capacidade de estar no mundo faz com que muitos homens e mulheres tendem a não ser regulados pela experiência.

Um espírito livre exerce voluntariamente a própria capacidade de entender e manter-se em contato com o mundo.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos