Um espírito livre
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
Publicado em 29/08/2025 às 20:44
Alterado em 29/08/2025 às 20:44
'Aproveitar o meu tempo'
Françoise Sagan
"Somos tentados a levar a vida superficialmente, porque a apreendemos com demasiada seriedade", diz Friedrich Nietzsche.
As generalizações sobre o mundo não expressam uma ordem objetiva, somente produzem hábitos convenientes.
Educação é algo de que podemos nos valer para fazer com que homens e mulheres compreendam a hierarquia de valores.
Para além do aparente caos de hoje, o mistério do mundo nos é constantemente oferecido como digno de respeito.
Respeito pelo que não conseguimos conhecer, e pelo que se mantém como segredo - a densidade do outro e de nós mesmos.
Persiste necessidade humana fundamental de afeição e espontaneidade em nossos relacionamentos com os outros.
A atenção serve para perceber certos aspectos da realidade física, também aplicável à dimensão moral da condição humana.
Sem atenção o mundo permanece no horizonte do indeterminado, enquanto a nossa consciência está noutra parte.
Atrofia da capacidade de estar no mundo faz com que muitos homens e mulheres tendem a não ser regulados pela experiência.
Um espírito livre exerce voluntariamente a própria capacidade de entender e manter-se em contato com o mundo.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos