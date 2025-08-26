O idoso e o capital: entre a margem e a memória

Publicado em 26/08/2025 às 19:12

Alterado em 26/08/2025 às 19:16

O Brasil de 2022 tinha, de acordo com dados do IBGE, mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (15,6% da população), um salto de 56% em 12 anos. O índice de envelhecimento — idosos para cada 100 crianças — subiu de 44,8 para 80.



É uma mudança estrutural que, no entanto, ocorre sob um sistema que reconhece quase exclusivamente a capacidade de produzir valor, e não de produzir sentido, coesão ou memória.

Na teoria marxiana, desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels, o valor é a forma social específica da riqueza no capitalismo, fruto do trabalho abstrato.



Fora dessa lógica, está a “terra do não-ser social”: O que não produz mais-valor é visto como custo ou peso.



O idoso aposentado, deslocado do mercado, é um corpo fora da categoria da formação do valor e precisa, no capitalismo contemporâneo, justificar sua existência pela capacidade de alimentar a acumulação.

Antes do capitalismo, a velhice ocupava posições de autoridade e prestígio.



Os indígenas mantêm conselhos de anciãos como instância máxima de decisão.



No mundo greco-romano, a gerousia e o Senado institucionalizavam a experiência acumulada.



No feudalismo, o idoso guardava saberes sobre a terra, as leis e os rituais.



A existência social, medida em termos comunitários, não se limitava ao vigor físico ou ao excedente mercantil.

O capitalismo industrial já havia subordinado a velhice à disciplina fabril.



No capitalismo financeirizado, o processo se agrava: Aceleração tecnológica, obsolescência de competências e cortes nos sistemas de proteção social convertem a velhice em problema “administrativo”.



No Brasil, 70% vivem com até dois salários mínimos.



A pobreza entre idosos subiu de 2% para 4,2% e a extrema pobreza de 1,4% para 3,1%; 71,7% dos que trabalham estão na informalidade.



A retórica do “envelhecimento ativo”, muitas vezes, mascara a reintrodução do idoso no mercado em condições precárias.

A crise é também social.



Estar desconectado aumenta em 14% o risco de morte.



Metade relatou solidão frequente na pandemia, 40% têm dificuldades de leitura e escrita e apenas 19% usam efetivamente a internet.



A exclusão digital aprofunda o isolamento e restringe o acesso a direitos.

O quadro revela uma contradição central do capitalismo: A riqueza criada pelo valor cresce, mas o reconhecimento humano se estreita.



A memória, a história e a experiência, encarnadas no idoso, são invalidadas como formas legítimas de contribuição social.

Superar essa lógica exige transformar a medida social, que, no momento, se faz pelo valor, e repõe o saber vivido, a mediação cultural e o cuidado intergeracional como dimensões centrais da vida.



Isso passa por proteção social universal e economia solidária, que reintegrem os idosos como sujeitos plenos de direitos e saberes.

A história pré-capitalista prova que é possível viver a velhice sem obsolescência.



Mas essa revalorização depende de luta política, imaginação institucional e ruptura com a lógica que mede vidas pelo tempo de trabalho mercantil que contêm.



*Professor de História, Sociologia e Filosofia, editor do Blog Utopias Pós Capitalistas.

