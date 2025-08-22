Publicado em 22/08/2025 às 17:36

'Sem futuro, o presente

não serve para nada'

Franz Kafka





"Não tente decifrá-lo através de interpretações dos críticos, contemple o sorriso de Gioconda" (Silviano Santiago).



De repente, meu olhar se dirige para o lado de fora, não sou eu o que importa, mas o que tenho realmente à minha frente.



Ao contrário do que possa parecer, e tendemos a acreditar, já não estamos acostumados a olhar para o mundo real.



Observando a realidade do próprio viver em sociedade, o que nos pareça consolidado pode desaparecer em poucas gerações.



Mundo de limites indefinidos, suposta direção de mudanças não tem, propriamente, importância que lhe atribuem.



Ao mesmo tempo, a sofisticação das redes aumenta a preocupação em reduzir espaço de incerteza e imprevisto em transações.



Caem fronteiras; mas a evolução das economias requer uma integração humana cada vez mais forçada atualmente.



Agregar preferências e ações individuais requer interação e ajustamentos recíprocos das decisões autônomas entre pessoas.



Imaginação criadora em organizações e negócios é exercida com convergência dos fatores intelectual e emocional.



Empresas podem iniciar padrões significativos de mudança aprendendo a ver como interpretam suas relações com ambiente.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos