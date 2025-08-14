Publicado em 14/08/2025 às 17:36

Alterado em 14/08/2025 às 17:36

'A incerteza requer a liberdade'

Raymond Aron





"Observando processo social como realidade dinâmica, é impossível calcular os custos e benefícios de certa ação" (Jesús H. de Soto).



Entendo que somente ideias com bases sólidas podem conduzir os programas econômicos e políticos a resultados para longo prazo.



Nesses tempos que correm, verdadeira força de mudança é a capacidade de construir novos marcos institucionais.



A democracia moderna não pretende extinguir relações de poder, mas gerir o poder em prol do bem comum como referência maior.



Esforço sustentado para ver as possibilidades que incidem numa determinada situação já abriga um sentido moral.



Ávida por novidades, a sociedade vive hoje de apressamentos; consequentemente, ela põe em questão convenções, ou instituições.



Acrescer a complicação é preocupante como um processo de degradação; depois, vem imediatamente confusão...



A atenção possui campo ilimitado de aplicações no cotidiano; será capaz de informar o que diz respeito à bondade, ou à justiça.



No exercício da democracia, a boa aplicação da lei sempre dependerá da capacidade de aproximação do concreto.



A face política aponta para os desafios da sociedade que se cogita implantar no País, em que sempre comparece o desafio ético.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos