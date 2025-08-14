ARTIGOS
A face política
Por TARCISIO PADILHA JUNIOR
'A incerteza requer a liberdade'
Raymond Aron
"Observando processo social como realidade dinâmica, é impossível calcular os custos e benefícios de certa ação" (Jesús H. de Soto).
Entendo que somente ideias com bases sólidas podem conduzir os programas econômicos e políticos a resultados para longo prazo.
Nesses tempos que correm, verdadeira força de mudança é a capacidade de construir novos marcos institucionais.
A democracia moderna não pretende extinguir relações de poder, mas gerir o poder em prol do bem comum como referência maior.
Esforço sustentado para ver as possibilidades que incidem numa determinada situação já abriga um sentido moral.
Ávida por novidades, a sociedade vive hoje de apressamentos; consequentemente, ela põe em questão convenções, ou instituições.
Acrescer a complicação é preocupante como um processo de degradação; depois, vem imediatamente confusão...
A atenção possui campo ilimitado de aplicações no cotidiano; será capaz de informar o que diz respeito à bondade, ou à justiça.
No exercício da democracia, a boa aplicação da lei sempre dependerá da capacidade de aproximação do concreto.
A face política aponta para os desafios da sociedade que se cogita implantar no País, em que sempre comparece o desafio ético.
Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos