'Não cesso de me surpreender'

Stefan Zweig





'Faltava-me levar uma vida humana completa, não somente uma vida de conhecimento", disse o filósofo Sören Kierkegaard.



Tempos que correm, o que dizer da consideração dos fatos, incidindo sobretudo sobre conhecimentos exteriores?



Invasão de informações põe nossa inteligência na defensiva; dificulta, quando não inviabiliza, a estruturação do conhecimento.



Uma torrente que quebra o necessário equilíbrio entre razão e experiência, para o processo de elaboração mental.



A inteligência é atravessada de uma dimensão coletiva: universo de coisas do entorno pensa em nós de maneiras surpreendentes.



Para ser compreendida, tecnologia deve ser apresentada de forma que o público reconheça nela padrão na mente.



A cultura valoriza o papel desempenhado pelo público ao longo do processo desenvolvido, observando o critério pertinente.



Concretamente em todos os lugares, encharca as relações sociais, e determina as formas de pensar e de imaginar.



Quando me aproximo das coisas e, sobretudo, das outras pessoas, minha capacidade de percepção da realidade é aumentada.



Torna-me mais atento para corrigir pontos de vista, me protege do excesso de confiança em meus conhecimentos.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos