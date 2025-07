Publicado em 23/07/2025 às 18:08

Alterado em 23/07/2025 às 18:08

'Tão triste quanto a grandeza'

Napoleão





Nenhum outro país sofreria alterações tão amplas e profundas frente à Segunda Guerra Mundial como a Polônia.



Após a guerra, muitos poloneses que fugiram das ocupações alemã e soviética recusaram-se a regressar, para não viver sob ocupação.



Incontáveis ucranianos obrigados a emigrar em consequência da invasão russa se veem hoje frente a um impasse.



A natureza da ordem mundial encontra-se em franca discussão, com o mundo caminhando a passos medidos para formar novas forças.



A estratégia de balança do poder de potências que surgiram no Pós-Guerra sofre hoje uma notável transformação.



A Europa se volta para si mesma: diante da ameaça de expansionismo russo, ela vai aumentar significativamente seus gastos militares.



Novos tempos e circunstâncias, a Aliança Atlântica não mais contará como antes com "guarda-chuva" americano.



Muda a percepção que os europeus têm deles mesmos, dos próprios interesses, de como eles esperam ser tratados pelos demais países.



No correr da história, expansão do comércio e conquista da riqueza não resultam necessariamente em harmonia.



"Ainda existem líderes capazes de conduzir uma genuína política de longo prazo?", escreveu Kissinger, em 2022, lembrando Adenauer.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos