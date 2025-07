O dia em que perguntei a Lula, que estava preso: 'O senhor aceitaria usar tornozeleira eletrônica?'

A resposta foi um discurso sobre honra e coragem, que contrasta com a postura de Jair Bolsonaro, cujo filho foi pedir ajuda ao presidente dos EUA

Publicado em 19/07/2025 às 10:12

Alterado em 19/07/2025 às 10:12

Em junho de 2019, entrevistei Lula na prisão e perguntei a ele: “O senhor aceitaria usar tornozeleira eletrônica?” A resposta de Lula foi um discurso sobre honra e coragem. “Não sou ladrão nem pombo-correio”, disse ele.

Era a quarta entrevista de Lula desde que fora preso, em consequência da condenação decidida por Sergio Moro, que depois, juntamente com a esposa, iria para a carreira política.

Foi um cárcere político, já que o então juiz se tornou ministro de Jair Bolsonaro, que Moro ajudou a eleger ao retirar da disputa o favorito no pleito.

Lula dizia ter esperança de que provaria sua inocência e, por isso, não queria nenhum benefício, nenhuma alternativa que passasse a imagem de que estaria assumindo a culpa.

Ele chegou a dizer para um assessor, atual chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, que resistiria fisicamente a qualquer tentativa de lhe colocarem tornozeleira.

Quem patrocinou essa ideia da tornozeleira foi Sepúlveda Pertence, que, juntamente com Cristiano Zanin, era seu advogado.

Ex-presidente do STF, Pertence havia conversado com ministros e a disposição destes era conceder prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

Lula disse mais: “minha casa não é prisão”.

Esse episódio aproximou ainda mais Lula de Zanin, que não concordava com Sepúlveda Pertence.

Com a negativa de Lula, Pertence acabou se afastando da defesa do então ex-presidente, e Zanin ganhou mais autonomia.

Ele atuava em sintonia com a vontade de Lula.

Fiz um vídeo em que trato desse episódio e dou a resposta de Lula. Veja abaixo.

580 dias

Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

A condenação ocorreu em segunda instância, apesar da ausência de provas e por um tribunal que tem como marca a submissão a Moro, que, como juiz, obteve um vídeo que mostra a orgia de desembargadores do TRF-4 com garotas de programa.

A submissão também ficou patente quando ele, como juiz, liderou um movimento que resultou no afastamento do desembargador Dirceu de Almeida Soares, que tinha sido presidente do tribunal.

Durante o período em que ficou preso, Lula esteve impedido de disputar as eleições presidenciais de 2018 – fundamentado na jurisprudência que permitia prisão após condenação em segunda instância, posteriormente considerada inconstitucional.

A própria jurisprudência foi criada em 2016, no auge da Lava Jato, depois que Sergio Moro teve um artigo publicado no jornal "O Estado de S. Paulo" em que defendia a prisão após sentença de primeira instância.

O documentário “580 dias – A prisão e a volta triunfal de Lula”, que eu dirigi, juntamente com Patri Salgado, e apresentei, mostra como foi a rotina de Lula no cárcere, a partir de depoimentos de advogados, militantes da Vigília Lula Livre, amigos e parentes.

Em 2021, o STF, por 7 votos a 4, reconheceu a parcialidade de Moro e anulou as decisões.

O Comitê de Direitos Humanos da ONU também revisitou o caso e concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral impediu sua candidatura a presidente.

Lula foi solto em 8 de novembro de 2019, depois que o STF declarou inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância.

Posteriormente, o ministro Edson Fachin anulou as condenações por falta de competência da Vara de Curitiba, seguida da confirmação da suspeição de Moro, e as acusações foram revertidas, tirando Lula da condição de réu.





Joaquim de Carvalho é jornalista e editor do site Brasil 247.