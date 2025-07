Publicado em 02/07/2025 às 12:07

Alterado em 02/07/2025 às 12:07

'Se a realidade é opaca'

Carlo Ginzburg





Santo Agostinho ensina que esperança é princípio de ação, gera prontidão para cooperar com a possível gestação.



Ter esperança não é simplesmente ter expectativa de vida mais plena, ou expectativa de transformação na prática política atual.



Se, hoje, o cenário político parece imprevisível, ela apresenta clara aplicação em todas as esferas da democracia.



Importante não é examinar o que as pessoas pensam que sentem; e sim o que elas de fato sentem no cotidiano do próprio viver.



"Existem pessoas cuja natureza requisita que penetrem respectivos objetos profundamente, com calma" (Goethe).



Mesmo vivendo em ambiente de incerteza e risco, muitas pessoas imaginam que existência humana pode ser mais proveitosa.



Política é esfera em que pessoas podem obter acomodação à satisfação comum lançando mão de meios acordados.



A verdadeira vantagem para a resolução de problemas vem invariavelmente do trabalho com outras pessoas, e nas instituições!



Quando há propósito claro e aceitação tática de que a solução se desenvolverá no devido tempo, esforço acontece.



Ainda que confrontados com inúmeras formas de violência, sempre existe possibilidade de empreendermos novas iniciativas.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos