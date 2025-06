Publicado em 18/06/2025 às 18:01

Alterado em 18/06/2025 às 18:01

Mudam-se

os tempos

Camões





O Estado precisa da máxima extensão de confiança recíproca que se pode estabelecer livremente entre cidadãos.



Demanda concepção menos rígida das instituições, que devem se adaptar à fluidez dos circuitos de informação, conforme redes.



Uma cooperação voluntária entre as pessoas usa mais informações e conhecimentos que um governo pode usar.



"Quanta mais aumenta a complexidade, mais precisamos de gente que tenha "certa ideia de Brasil"", escreveu ex-presidente FHC.



A democracia procura inventar um caminho estreito que dê conta de transformações que o saber impõe à política.



Gestão cada vez mais eficaz e transparente da informação representa talvez o maior desafio para as democracias contemporâneas.



A administração pública apenas tem direito de conservar informações necessárias ao estrito cumprimento da lei.



Como imaginar que informação circularia sem alteração? Transferência de informação é transferência de poder, invariavelmente.



A transparência não pode ser absoluta; ela deverá ser organizada e fragmentada em todas as instâncias de poder.



Numa sociedade livre, proteção dos interesses privados do cidadão é a condição de existência de um verdadeiro espaço público.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos